Превышать скорость на дорогах Латвии будет накладно: южные соседи собираются расширить применение штрафов

По мнению Аксенокса, быстрым и эффективным решением была бы активная работа полиции на дорогах, но не раз говорилось, что в Госполиции не хватает сотрудников.

Профессор социальной психологии Латвийского Университета Иварс Аустерс, обратил внимание на то, что общество склонно считать, что небольшое нарушение не считается нарушением, и это касается не только дорожного движения.

"Если мы нарушим лимит скорости на 10%, то и уклонение от уплаты налогов, списывание на экзаменах не останется в стороне", - подчеркнул Аустерс.

По его словам, адекватное наказание и его неотвратимость - хороший аргумент для дисциплинирования людей и соблюдение разрешенной скорости движения.

Представитель Госполиции Артурс Смилга, выразил удивление тем, что в количестве погибших и пострадавших в авариях виноваты исключительно полиция и плохой контроль. Он обратил внимание на то, что с прошлого года муниципалитеты получили право устанавливать технические средства контроля за водителями на своей административной территории, но в то же время не стал отрицать, что в Госполиции не хватает сотрудников.

По мнению Государственной полиции, предупреждение о превышении скорости давно следовало бы отменить и вместо него применять штраф. Большая часть нарушений скорости, фиксируемых камерами контроля скорости, приходится на случаи превышения скорости на 10-20 км/ч.