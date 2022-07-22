Рейнсалу: мемориал Маарьямяги должен утратить свое значение как советский памятник

По словам Света, город Таллинн уже несколько лет хочет реставрировать мемориал Маарьямяги, но поскольку часть территории является нереформированной государственной землей и государство не передает ее городу, то привести в порядок весь мемориал пока не представляется возможным.

На прошедшей в четверг правительственной пресс-конференции министр иностранных дел и заместитель председателя партии Isamaa Урмас Рейнсалу сказал, что настало время вынести решение касательно мемориала Маарьямяги, отметив также, что к концу года нужно убрать все расположенные на территории Эстонии советские памятники.