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Рейнсалу: мемориал Маарьямяги должен утратить свое значение как советский памятник

rus.postimees.ee
Рейнсалу: мемориал Маарьямяги должен утратить свое значение как советский памятник
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Riigikaitsekomisjoni liikmed Johannes Kert ja Leo Kunnas osalesid saksa rahva leinapäeva mälestusüritusel Maarjamäe saksa sõdurikalmistul ja asetavad langenute mälestuseks riigikaitsekomisjoni pärja.
Riigikaitsekomisjoni liikmed Johannes Kert ja Leo Kunnas osalesid saksa rahva leinapäeva mälestusüritusel Maarjamäe saksa sõdurikalmistul ja asetavad langenute mälestuseks riigikaitsekomisjoni pärja.

В то время как город Таллинн, по словам столичного вице-мэра центриста Владимира Света, ждет решения правительства, чтобы приступить к реновации мемориала Маарьямяги, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявляет, что для комплекса нужно найти такое решение, чтобы он утратил свое значение как советский памятник, пишет Rus.ERR.

По словам Света, город Таллинн уже несколько лет хочет реставрировать мемориал Маарьямяги, но поскольку часть территории является нереформированной государственной землей и государство не передает ее городу, то привести в порядок весь мемориал пока не представляется возможным.

На прошедшей в четверг правительственной пресс-конференции министр иностранных дел и заместитель председателя партии Isamaa Урмас Рейнсалу сказал, что настало время вынести решение касательно мемориала Маарьямяги, отметив также, что к концу года нужно убрать все расположенные на территории Эстонии советские памятники.

По словам Рейнсалу, комплекс мемориала Маарьямяги является советским памятником, реставрацию которого нельзя акцептировать; в то же время Рейнсалу согласился со Светом в том, что территория мемориала должна быть безопасной для людей.

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