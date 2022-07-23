Жуткое розовое свечение в небе напугало жителей австралийской глубинки

На нем установлены красные лампы, свет которых повышает урожайность каннабиса. Обычно красного света не видно, так как с наступлением темноты на заводе плотно закрывают жалюзи. Но в день "апокалипсиса" они не работали.

"Обычно затемняющие жалюзи автоматически закрываются одновременно с заходом солнца, но в этот раз лампы уже включились, а жалюзи - еще не закрылись, поэтому какое-то время создавалось свечение", - объяснил Питер Крок, генеральный директор компании Cann Group Ltd, которая владеет предприятием, в интервью австралийскому телеканалу Эй-би-си.

А поскольку ночь была пасмурной, красные лампы создали эффект "заката на стероидах", который можно было увидеть почти в часе езды от предприятия.

Фото: Tammy Szumowski

Лекарственный каннабис был легализован в Австралии в 2016 году, но его использование в рекреационных целях до сих пор запрещено.

С тех пор регулирующие органы Австралии одобрили около 260 тыс. рецептов с каннабисом. Согласно данным министерства здравоохранения, наиболее распространенной причиной назначения марихуаны были хронические боли, за которыми следовали тревога и нарушения сна.