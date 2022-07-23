«Я считаю, что спасла жизни»: мать сообщила о сыне в полицию, чтобы предотвратить теракт

Шуберт также передала записную книжку своего сына полиции и сказала им, что ранее она нашла в его комнате предмет, похожий на самодельную бомбу. Сын, в свою очередь, утверждал, что его записи в блокноте были фантазией, а не реальным планом. Однако молодого человека арестовали и признали виновным. Его психическое состояние также было оценено, он прошел программу реабилитации и выполнял общественные работы.

Николь Шуберт хочет, чтобы другие родители обращали больше внимания на подозрительное поведение своих детей. «Конечно, мы не можем все время контролировать поведение наших детей. Кто может? Но есть признаки того, что что-то не так. Почему он ведет себя странно? Почему он замыкается в себе? – рассуждает она. – Я была в его комнате. Что ты делаешь? Куда ты идешь? Все время. И он ненавидел это. Но он хотя бы жив. И все живы, и он не в тюрьме».