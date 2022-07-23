Людей на эстонско-российской границе так много, что уже считается проблемой в Департаменте полиции и погранохраны. Эстония может безукоризненно контролировать свою границу, но то, направится ли куда-то еще и куда именно гражданин России, в итоге знает только он сам.
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Россияне используют Эстонию как окно в Европу
Россияне используют Эстонию как окно в Европу
В начале июня гражданин Беларуси подал из Эстонии ходатайство на получение новой шенгенской визы, но после отказа сумел остаться в Эстонии еще на 40 дней. А несколько дней назад на погранпункте Лухамаа было обнаружено, что выезжающий из Эстонии гражданин России ухитрился пробыть здесь нелегально 23 дня.
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