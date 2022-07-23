Россияне используют Эстонию как окно в Европу

С начала войны в Украине Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал более 231 000 случаев, когда граждане России въезжали из РФ в Эстонию.

Людей на эстонско-российской границе так много, что уже считается проблемой в Департаменте полиции и погранохраны. Эстония может безукоризненно контролировать свою границу, но то, направится ли куда-то еще и куда именно гражданин России, в итоге знает только он сам.