Сб, 23.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать
Для подписчиков

Россияне используют Эстонию как окно в Европу

Мейнхард Пулк Брита-Мария Алас
Россияне используют Эстонию как окно в Европу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
С начала войны в Украине Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал более 231 000 случаев, когда граждане России въезжали из РФ в Эстонию.
С начала войны в Украине Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал более 231 000 случаев, когда граждане России въезжали из РФ в Эстонию. Фото: Endel Kasterpalu

Людей на эстонско-российской границе так много, что уже считается проблемой в Департаменте полиции и погранохраны. Эстония может безукоризненно контролировать свою границу, но то, направится ли куда-то еще и куда именно гражданин России, в итоге знает только он сам.

В начале июня гражданин Беларуси подал из Эстонии ходатайство на получение новой шенгенской визы, но после отказа сумел остаться в Эстонии еще на 40 дней. А несколько дней назад на погранпункте Лухамаа было обнаружено, что выезжающий из Эстонии гражданин России ухитрился пробыть здесь нелегально 23 дня.

С начала войны в Украине Департамент полиции и погранохраны (PPA) зарегистрировал более 231 000 случаев, когда граждане России въезжали в Эстонию. Это в два-три раза больше, чем в предыдущие два коронагода.

Ключевые слова
Наверх