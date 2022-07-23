Интервью ⟩ Кая Каллас: наша готовность к обороне должна быть такой, чтобы Россия даже не думала нападать на нас

– Премьер-министр Кая Каллас, сегодня 21 июля, 13:08, у нас есть 40 минут. 24 марта вы опубликовали программную статью в New York Times, в которой сформулировали свои цели во время войны в Украине. Первая из них: Россия не должна победить. Что теперь говорит ваш анализ, какая воюющая сторона побеждает?

– Трудно сказать. Мне кажется, что Украина выигрывает информационную войну. Украина может защищаться настолько, насколько западные союзники оказывают военную поддержку. К счастью, им постоянно присылают оружие. Я настроена умеренно оптимистично, потому что России сложно выполнять там поставленные ею задачи. К сожалению, нужно быть готовым к очень продолжительному противостоянию, потому что у России еще предостаточно силы, чтобы долго сохранять конфликт тлеющим. С другой стороны, усталость западных стран от войны определенно вызывает беспокойство.

– Последние данные разведки США говорят, что Россия готовится аннексировать Донбасс. По этой оценке, выигрывает Россия.