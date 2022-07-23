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Интервью ⟩ Кая Каллас: наша готовность к обороне должна быть такой, чтобы Россия даже не думала нападать на нас

Андрус Карнау
Кая Каллас: наша готовность к обороне должна быть такой, чтобы Россия даже не думала нападать на нас
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По словам премьер-министра Кая Каллас, вопрос о том, кто будет премьер-министром, никогда не обсуждался в ходе коалиционных переговоров. Это казалось само собой разумеющимся.
По словам премьер-министра Кая Каллас, вопрос о том, кто будет премьер-министром, никогда не обсуждался в ходе коалиционных переговоров. Это казалось само собой разумеющимся. Фото: Eero Vabamägi

​Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) отправила Центристскую партию в оппозицию, и приняла присягу вместе с министрами своего второго правительства в понедельник на этой неделе.

– Премьер-министр Кая Каллас, сегодня 21 июля, 13:08, у нас есть 40 минут. 24 марта вы опубликовали программную статью в New York Times, в которой сформулировали свои цели во время войны в Украине. Первая из них: Россия не должна победить. Что теперь говорит ваш анализ, какая воюющая сторона побеждает?

– Трудно сказать. Мне кажется, что Украина выигрывает информационную войну. Украина может защищаться настолько, насколько западные союзники оказывают военную поддержку. К счастью, им постоянно присылают оружие. Я настроена умеренно оптимистично, потому что России сложно выполнять там поставленные ею задачи. К сожалению, нужно быть готовым к очень продолжительному противостоянию, потому что у России еще предостаточно силы, чтобы долго сохранять конфликт тлеющим. С другой стороны, усталость западных стран от войны определенно вызывает беспокойство.

– Последние данные разведки США говорят, что Россия готовится аннексировать Донбасс. По этой оценке, выигрывает Россия.

– Да, но есть и разведданные, которые говорят, что Украина готовится вернуть себе оккупированные территории. Да, Россия хочет аннексировать территории, взятые под контроль путем агрессии, но это не пойдет так гладко, как аннексия Крыма, потому что приходится учитывать сопротивление местного населения.

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