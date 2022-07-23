Фото ⟩ Магическое число привлекло молодоженов в таллиннский ЗАГС

«Каждый год люди, вступающие в брак, выбирают даты, которые они считают более важными или значимыми», — сказала Иин. Хотя июль является пиковым временем для свадеб в Эстонии, многие браки заключались также 2 и 22 февраля. По словам Иин, самыми популярными днями для свадьбы этим летом были 22 июня и 22 июля, но звон свадебных колоколов точно можно будет услышать и 22 августа.