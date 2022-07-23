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Фото ⟩ Магическое число привлекло молодоженов в таллиннский ЗАГС

rus.postimees.ee
Магическое число привлекло молодоженов в таллиннский ЗАГС
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По словам ведущего специалиста Таллиннского ЗАГСа Осканы Иин, большинство браков заключается в Эстонии в период с июня по сентябрь.
По словам ведущего специалиста Таллиннского ЗАГСа Осканы Иин, большинство браков заключается в Эстонии в период с июня по сентябрь. Фото: Madis Veltman

Некоторые пары выбрали в этом году для регистрации брака магическую дату – 22.07.22. По словам ведущего специалиста Таллиннского департамента ЗАГСа Оксаны Иин, это не простое совпадение.

«Каждый год люди, вступающие в брак, выбирают даты, которые они считают более важными или значимыми», — сказала Иин. Хотя июль является пиковым временем для свадеб в Эстонии, многие браки заключались также 2 и 22 февраля. По словам Иин, самыми популярными днями для свадьбы этим летом были 22 июня и 22 июля, но звон свадебных колоколов точно можно будет услышать и 22 августа.

Виталий и Кристина выбрали для создания брака дату, которую многие считают магической из-за сочетания цифр, по другим причинам.
Виталий и Кристина выбрали для создания брака дату, которую многие считают магической из-за сочетания цифр, по другим причинам. Фото: Madis Veltman
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