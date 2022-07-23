В первом полугодии 2022 года большинство стран нашего региона зафиксировали рекордный рост цен на бензин. Антилидером в этом отношении стала Турция, где бензин подорожал на 100%. Аналитики Picodi.com изучили динамику стоимости бензина в Европе и мире в I полугодии 2022 года и подсчитали, сколько литров топлива можно купить на среднестатистическую зарплату в странах Балтии, пишет Rus.TVNET.
Заправиться на все: сколько бензина можно купить на среднюю зарплату в Эстонии и других странах?
В Эстонии средняя стоимость бензина в июне составила 2,14 евро. Эта сумма на 38,1% выше, чем в январе 2022 года, когда 1 литр можно было купить за 1,55 евро.
В Латвии цена на бензин выросла на 39,5%, а в Литве на 43,9%. Резкое повышение цен также ощутили автомобилисты Украины (+63,3%) и Венгрии (+47,1%).
На Мальте стоимость бензина оставалась стабильной в течение всего I полугодия. В России номинальная цена в рублях почти не изменилась, но в результате искусственного повышения курса рубля правительством стоимость литра бензина в долларах выросла на 32,5%. В свою очередь Казахстан — единственная страна в Европе (частично), где бензин немного подешевел (−0,7%).
Индекс бензина 2022
Дороже всего заправляются автомобилисты Норвегии (2,56 €/литр), Финляндии (2,53 €/литр) и Дании (2,48 €/литр). Из 43 выбранных стран Литва занимает 18-е место рейтинга по стоимости топлива (2,05 € за литр), Латвия на 16-й позиции (2,07 €), а Эстония на 8-й (2,14 €). Низкие цены на заправках радуют жителей России (0,84 €/л) и Беларуси (0,68 €/л).
В этом году было проверено также соотношение стоимости бензина к среднестатистической заработной плате.
Автомобилисты Швейцарии, Люксембурга и Дании на среднюю зарплату могут заправить свои машины самым большим количеством бензина: 2 455 л, 1 943 л и 1 502 л соответственно.
Согласно последним данным среднемесячная зарплата в Эстонии равна 1285 евро после уплаты налогов. Это значит, что среднестатистический эстонец на среднюю оплату труда может купить 599 литров бензина. В Литве среднестатистическая оплата труда равна 530 л топлива, в Латвии — 460 л.
По сравнению с прошлогодними результатами покупательная способность средней зарплаты по отношению к топливу снизилась в каждой из этих стран.
Стоимость бензина в мире: не везде растут цены
Наличие больших ресурсов сырья спасло некоторые страны от повышения цен на бензин. Мировая экономическая ситуация никак не затронула такие страны, как Саудовская Аравия, Кувейт и Катар. В свою очередь
правительства Колумбии, Эквадора и Казахстана решили заморозить или установить верхнюю границу стоимости топлива в стране.
В июне 2022 года самый дешёвый бензин зафиксирован в Алжире (0,30 €/л), Кувейте (0,34 €/л) и Иране (0,35 €/л). А самой высокой ценой отличился Гонконг — 2,83 € за 1 литр бензина.
В мировом рейтинге соотношения стоимости бензина к средней зарплате лидирующие позиции продолжают занимать страны Персидского залива: Катар (5 968 литров), Кувейт (5 578 л) и Саудовская Аравия (4 372 л).
Последнее место рейтинга занимает Куба, где средняя оплата труда равна всего 27 литрам бензина.
Методология и источники данных
Индекс бензина — это ежегодный рейтинг соотношения стоимости бензина к средней зарплате, который составляют аналитики Picodi с 2019 года.
В этом исследовании использовались последние данные о средней оплате труда, размещённые на сайтах государственных статистических управлений или соответствующих министерств. Для стран, официальные органы которых не публикуют такие данные, была использована статистика с сайта Numbeo.
Средняя стоимость бензина за первое полугодие 2022 года в 102 странах была взята с сайта GlobalPetrolPrices.com и других локальных источников. Разница цен в июне по сравнению с январем рассчитывалась в местной валюте. Для вычисления количества литров топлива, которое можно купить на месячную зарплату, мы разделили среднюю заработную плату после уплаты налогов на среднюю цену 1 литра бензина. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance на июнь 2022 года.