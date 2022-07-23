Эстония просит ЕС активнее содействовать общему пониманию истории

В письме говорится, что российская агрессия в Украине свидетельствует о росте авторитаризма, который пренебрегает и даже пытается разрушить порядок, основанный на международных правилах. Эта война – тревожное напоминание о ХХ веке и особенно о преступлениях, совершенных двумя жестокими тоталитарными режимами в Европе – нацизмом и коммунизмом.

Страны Балтии, Польша и Румыния поясняют, что идеологическая подоплека и корни нынешнего кремлевского режима во многих случаях перекликаются с недавними предшественниками России – СССР и Российской империей. Россия никогда не осуждала советские преступления, а ее нынешнее руководство толерантно и даже позитивно относится к советскому наследию.

Поэтому авторы письма считают, что необходимо увеличить усилия на уровне ЕС по борьбе с попытками России переписать историю и использовать нарративы тоталитарных режимов в контексте войны против Украины, используя правовые, политические и просветительские инструменты. Без точной, честной оценки прошлого невозможно будет эффективно предотвращать будущие преступления на европейском континенте или расследовать нынешние преступления в Украине.

"Демократический мир решительно осудил нацистский режим и привлек его лидеров и преступников к ответственности. Горькие уроки нацизма и преступления, совершенные этим режимом, стали обязательной частью преподавания истории в наших образовательных системах. В то же время память и знание о советских преступлениях еще не нашли своего законного места в сознании европейцев", - говорится в письме.

Авторы письма заявили, что в последние годы на европейском уровне были предприняты значительные шаги по созданию европейской платформы памяти и совести, но ЕС мог бы сделать больше, предоставив платформе необходимые политические и финансовые ресурсы. Лидеры стран Балтии, Румынии и Польши считают, что в Брюсселе должен быть установлен мемориал жертвам европейского тоталитаризма.