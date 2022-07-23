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Эстония просит ЕС активнее содействовать общему пониманию истории

BNS
Эстония просит ЕС активнее содействовать общему пониманию истории
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Madis Veltman

В совместном письме председателю Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен лидеры Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии призвали ЕС более активно участвовать в создании общего понимания европейской истории с целью борьбы с пропагандой и дезинформацией России, оправдывающей жестокую и бесчеловечную войну в Украине, сообщили в пятницу агентству BNS в Госканцелярии Латвии.

В письме говорится, что российская агрессия в Украине свидетельствует о росте авторитаризма, который пренебрегает и даже пытается разрушить порядок, основанный на международных правилах. Эта война – тревожное напоминание о ХХ веке и особенно о преступлениях, совершенных двумя жестокими тоталитарными режимами в Европе – нацизмом и коммунизмом.

Страны Балтии, Польша и Румыния поясняют, что идеологическая подоплека и корни нынешнего кремлевского режима во многих случаях перекликаются с недавними предшественниками России – СССР и Российской империей. Россия никогда не осуждала советские преступления, а ее нынешнее руководство толерантно и даже позитивно относится к советскому наследию.

Поэтому авторы письма считают, что необходимо увеличить усилия на уровне ЕС по борьбе с попытками России переписать историю и использовать нарративы тоталитарных режимов в контексте войны против Украины, используя правовые, политические и просветительские инструменты. Без точной, честной оценки прошлого невозможно будет эффективно предотвращать будущие преступления на европейском континенте или расследовать нынешние преступления в Украине.

"Демократический мир решительно осудил нацистский режим и привлек его лидеров и преступников к ответственности. Горькие уроки нацизма и преступления, совершенные этим режимом, стали обязательной частью преподавания истории в наших образовательных системах. В то же время память и знание о советских преступлениях еще не нашли своего законного места в сознании европейцев", - говорится в письме.

Авторы письма заявили, что в последние годы на европейском уровне были предприняты значительные шаги по созданию европейской платформы памяти и совести, но ЕС мог бы сделать больше, предоставив платформе необходимые политические и финансовые ресурсы. Лидеры стран Балтии, Румынии и Польши считают, что в Брюсселе должен быть установлен мемориал жертвам европейского тоталитаризма.

Письмо подписали премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, президент Литвы Гитанс Науседа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Румынии Клаус Йоханнис.

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