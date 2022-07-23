Одна из богатейших женщин Эстонии получила в виде дивидендов миллион евро

Прибыль Genteel за прошлый год увеличилась более чем втрое до 28,9 миллиона евро, объем активов увеличился на 60 процентов до 73,7 миллиона ​​евро.

Основную часть роста прибыли обеспечила акция LHV Grupp, цена которой в прошлом году выросла на 121 процент до 43,2 евро.

«Кроме того, портфели управления активами показали хорошие результаты, проект в сфере недвижимости был успешно закрыт, а доход получен от продажи смежного предприятия. Полученные дивиденды и процентный доход составили по около полумиллиона евро», — говорится в экономическом отчете.

Тийна Мыйз через Genteel является пятым по величине акционером группы LHV, ей принадлежит 3,6 процента акций банковской группы на сумму 38,8 миллиона евро.