Инвестиционная компания Genteel, которая принадлежит одной из богатейших женщин Эстонии Тийне Мыйз, в прошлом году выплатила своему единственному владельцу дивиденды в размере одного миллиона евро, в этом году она планирует получить 0,8 миллиона, выясняется из экономического отчета компании за прошлый год.
Одна из богатейших женщин Эстонии получила в виде дивидендов миллион евро
Прибыль Genteel за прошлый год увеличилась более чем втрое до 28,9 миллиона евро, объем активов увеличился на 60 процентов до 73,7 миллиона евро.
Основную часть роста прибыли обеспечила акция LHV Grupp, цена которой в прошлом году выросла на 121 процент до 43,2 евро.
«Кроме того, портфели управления активами показали хорошие результаты, проект в сфере недвижимости был успешно закрыт, а доход получен от продажи смежного предприятия. Полученные дивиденды и процентный доход составили по около полумиллиона евро», — говорится в экономическом отчете.
Тийна Мыйз через Genteel является пятым по величине акционером группы LHV, ей принадлежит 3,6 процента акций банковской группы на сумму 38,8 миллиона евро.
Genteel также является вторым по величине акционером Baltika, владеющим 2,4% акций компании на сумму 0,2 миллиона евро.