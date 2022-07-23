На пляже Пирита отправившийся в воду 17-летний молодой человек после поисков был найден мертвым.
Трагедия на пляже Пирита: 17-летний юноша найден мертвым
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Трагедия на пляже Пирита: 17-летний юноша найден мертвым
По информации Спасательного департамента, поиски начались вчера, 22 июля, поздно вечером в 23:20. К поискам были привлечены вертолет авиационного отряда Департамента полиции и погранохраны, патрульные собаки, дрон спасательной команды Ласнамяэ и гидроцикл спасательной команды Пирита.
Незадолго до трех часов ночи было обнаружено тело молодого человека.
По данным Департамента полиции и погранохраны, непосредственно перед трагедией молодой человек находился на пляже со своими друзьями.