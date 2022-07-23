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Трагедия на пляже Пирита: 17-летний юноша найден мертвым

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Трагедия на пляже Пирита: 17-летний юноша найден мертвым
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Leinaküünal.
Leinaküünal. Фото: Elmo Riig

На пляже Пирита отправившийся в воду 17-летний молодой человек после поисков был найден мертвым. 

По информации Спасательного департамента, поиски начались вчера, 22 июля, поздно вечером в 23:20. К поискам были привлечены вертолет авиационного отряда Департамента полиции и погранохраны, патрульные собаки, дрон спасательной команды Ласнамяэ и гидроцикл спасательной команды Пирита.

Незадолго до трех часов ночи было обнаружено тело молодого человека.

По данным Департамента полиции и погранохраны, непосредственно перед трагедией молодой человек находился на пляже со своими друзьями.

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