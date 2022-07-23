Трагедия на пляже Пирита: 17-летний юноша найден мертвым

По информации Спасательного департамента, поиски начались вчера, 22 июля, поздно вечером в 23:20. К поискам были привлечены вертолет авиационного отряда Департамента полиции и погранохраны, патрульные собаки, дрон спасательной команды Ласнамяэ и гидроцикл спасательной команды Пирита.