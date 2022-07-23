Одна из самых красивых церквей города Пярну получит кресты из лапландского золота

В освещении приняли участие митрополит Эстонской апостольской православной церкви Таллинна и всей Эстонии (ЭАПЦ) Стефан, епископ Пярнуский и Саареский Александр, диакон Пярнуской Преображенской общины Игнатий Ранд, протоиерей Ардалион Кесккюла как архонт Вильо Ветик, член церковного правления Энн Ранд и прихожане.

Восемь крестов, которые украсят крышу башни средокрестия, являются частью реставрации Спасо-Преображенского собора в Пярну.

«Это очень важное событие (для церкви, а также для Пярну, прим. ред.), мы восстанавливаем первозданный вид. Вернем ему былую славу. Время сделало свое дело, вода просочилась и старые чугунные кресты отломились, — пояснил архонт Ветик.

Все эти кресты были позолочены в мастерской ювелира Раймо Снеллмана в Финляндии просеянным золотом из реки Лапландии, которое очень красиво блестит. Ветик заявил, что разницу в яркости можно почувствовать по месту происхождения. Лапландское золото также было использовано в прошлом году при реставрации церкви Богоявления ЭАПЦ в Синди. Как и в Синди, в Пярну работы нужно начинать в первую очередь с крыши, которая протекает.

«Один золотой крест из Лапландии уже есть в башне средокрестия церкви Синди, один — в церкви Сууре-Яани, и мы поставим здесь восемь таких», — перечислил Ветик. «В следующем году мы постараемся, помимо собственного вклада церкви, снова получить поддержку охраны памятников старины и города. В следующем году будет 100 лет со дня провозглашения автономии ЭАПЦ, патриарх посетит Эстонию, и тогда мы обязательно привезем и его в Пярну. В настоящее время мы также готовим это и ищем спонсоров церквей для ремонта святилищ».