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Эстонские фермеры вынуждены поднять цены на малину

rus.postimees.ee
Эстонские фермеры вынуждены поднять цены на малину
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Малина. Снимок иллюстративный
Малина. Снимок иллюстративный Фото: Aivar Aotäht / Sakala

Для производителей малины нынешний сезон будет скромным, поскольку многие растения пострадали от мороза, а раз ягод меньше, то цена будет выше.

Если в прошлом году в Пыльвамаа на хуторе Кооса Хенрика Хинрикуса малину продавали по восемь евро за килограмм, в этом году уже просят десять евро, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". 

Но урожайность – не единственная причина высокой цены. Само производство стало в несколько раз затратнее.

«Эстонское государство в лице Elektrilevi забирает у нас последнюю копейку, топливо подорожало в два с половиной раза, удобрения, средства защиты растений, все расходы взлетели до небес», – сказал владелец фирмы AranFarming Пааво Отсус.

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