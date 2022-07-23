Кальюлайд: важно быстро решить вопросы возможного конфликта интересов двух министров

Публикуем пост Керсти Кальюлайд в фейсбуке полностью:

С понедельника этой недели Эстонская Республика снова имеет правительство, одобренное большинством Рийгикогу. Временное междуцарствие, когда гражданину было трудно понять, управляется ли государство в настоящее время и с каким мандатом, теперь является материалом, достойным изучения для экспертов по государственному праву. Но независимо от того, соответствует ли такая ситуация духу и положениям нашей конституции, ясно, что при предыдущем правительстве Каи Каллас было бы трудно принять более сложные и долгосрочные решения. И именно сложных решений в ближайшие 8 месяцев предстоит принять много.

Поддержание своего «дома» в порядке – обязательное условие эффективного принятия решений. Мы хотим, чтобы министры в эти скудные и, наверное, достаточно трудные месяцы смогли заняться управлением своими зонами ответственности, не решать проблемы, связанные с собой, развеять сомнения, колебания. Поэтому важно оперативно решать уже возникшие вопросы, вопросы возможного конфликта интересов двух министров - министра юстиции и министра здоровья и труда.

Несколько лет назад я назначила министра, который продвигал себя как лоббист. Это было проблемой для меня в то время, на что я также указала. В Эстонии вопрос так называемого «эффекта вращающихся дверей» еще не реализован на практике и предметно не обсуждался.

Сегодня ситуация иная - у нас даже есть действующая традиция общения с лоббистами, которые предвидели такие возможности и указывали на опасности.

Настало время проверить, в чем ценность этой доброй традиции, установленной правительством, и найти решение проблемы, когда министерские посты занимают люди, которые непосредственно выступали в качестве представителей одной группы интересов или точки зрения в той же сфере.

Это место, где можно снабдить доброю традицию практикой, и это место, где премьер-министр должен ясно показать, как новые министры регулируют конфликт интересов понятным и прозрачным образом. Лоббирование и многогранная защита интересов отнюдь не зло, но игнорирование возможных конфликтов интересов приводит к решениям, заставляющим людей сомневаться в надежности государственной власти. А это уже зло.