Пузырь лопнул? В Швеции резко упали цены на квартиры

Раскаленный рынок жилья Швеции, похоже, явно остыл. По данным аналитической компании Valueguard, цены на жилье в июне упали почти на четыре процента. Самое большое падение произошло в Стокгольме, где цены на квартиры за квартал упали на 8,2 процента.

Снижение наблюдается как в ценах на частные дома, так и на жилье в многоквартирных домах, и оно является самым быстрым с осени 2017 года, сообщает Ilta-Sanomat.

В начале коронапандемии цены на жилье в Швеции начали быстро расти, по сравнению с прошлым годом даже более чем на десятую часть.

Экономист банка SBAB Клаудия Вёрманн отмечает, что фон падения цен частично носит сезонный характер, поскольку июнь традиционно является слабым месяцем на рынке жилья, и поэтому его не следует переоценивать.

С учетом сезонных изменений падение цен в целом по стране составляет 2,2 процента. «Но для тех, кто продает, падение цен, конечно, вызовет стресс, если они не получат ожидаемую сумму за квартиру или получат меньше, чем недавно получил сосед», — сказала Вёрманн.