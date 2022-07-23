Двукратный чемпион Словакии по бодибилдингу среди юниоров Роберт (фамилия не публикуется местными СМИ – прим.ред.) погиб, когда отправился спасать своего десятилетнего приемного сына, упавшего в воду.
Мастер спорта, спасший упавшего в воду приемного сына, утонул на глазах жены и дочери
Мастер спорта, спасший упавшего в воду приемного сына, утонул на глазах жены и дочери
Издание Čas.sk пишет, что Роберт и его приемный сын Влад занимались сап-серфингом на запрудном озере, но Влад поскользнулся и упал в воду. Роберт прыгнул за ним и смог помочь мальчику всплыть на поверхность, но сам спастись не смог. Свидетелями всему были жена Роберта и их общая дочь.
Ответственный за пляж Тибор Оштром сказал, что его сотрудники немедленно отправились на помощь Роберту и Владу, которые оказались посреди озера. Однако, когда они добрались до места, Роберт уже ушел под воду. Водолазы искали спортсмена несколько часов, но его тело нашли только вечером на десятиметровой глубине.
Оштром отметил, что тем, кто занимается сап-серфингом выдают спасательные жилеты, но Роберт и Влад их не надели.
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