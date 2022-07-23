Мастер спорта, спасший упавшего в воду приемного сына, утонул на глазах жены и дочери

Издание Čas.sk пишет, что Роберт и его приемный сын Влад занимались сап-серфингом на запрудном озере, но Влад поскользнулся и упал в воду. Роберт прыгнул за ним и смог помочь мальчику всплыть на поверхность, но сам спастись не смог. Свидетелями всему были жена Роберта и их общая дочь.

Ответственный за пляж Тибор Оштром сказал, что его сотрудники немедленно отправились на помощь Роберту и Владу, которые оказались посреди озера. Однако, когда они добрались до места, Роберт уже ушел под воду. Водолазы искали спортсмена несколько часов, но его тело нашли только вечером на десятиметровой глубине.