В пятницу цены на пшеницу упали на уровень до войны в Украине после того, как Украина и Россия достигли договоренностей с Организацией Объединенных Наций и Турцией о возобновлении экспорта зерна из портов Черного моря.
Цены на пшеницу упали до довоенного уровня
Цены на пшеницу упали до довоенного уровня
Euronext сентябрьские контракты упали на 6,4% и закрылись на уровне $325,75 за тонну.
Цена пшеницы на Чикагской товарной бирже упала на 5,9 процента.
В совокупности на Россию и Украину приходится около 30 процентов мирового экспорта пшеницы.