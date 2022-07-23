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Цены на пшеницу упали до довоенного уровня

BNS
Цены на пшеницу упали до довоенного уровня
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Поиск мин на украинском пшеничном поле.
Поиск мин на украинском пшеничном поле. Фото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

В пятницу цены на пшеницу упали на уровень до войны в Украине после того, как Украина и Россия достигли договоренностей с Организацией Объединенных Наций и Турцией о возобновлении экспорта зерна из портов Черного моря.

Euronext сентябрьские контракты упали на 6,4% и закрылись на уровне $325,75 за тонну.

Цена пшеницы на Чикагской товарной бирже упала на 5,9 процента.

В совокупности на Россию и Украину приходится около 30 процентов мирового экспорта пшеницы.

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