Фотографы добра Влада и Константин Либеровы. Они показывают жизнь там, где прошлась смерть

- Наши жизни постоянно в опасности, когда ты едешь в горячую точку, ты отдаешь себе отчет в том, что с тобой может что-то произойти. Первый раз мы столкнулись с обстрелами в Харькове, мы везли гуманитарную помощь, но во время пути у нас пробило колесо, и пока наши ребята-волонтеры его меняли – мы услышали свист и начался обстрел. Мы побежали в здание, которое было неподалеку от нас. Мы лежали в доме на втором этаже, тряслось все, это был еще панельный дом, и мы думали, что он сложится как карточный домик. Мысли были о том, какая глупая смерть – мы только выехали и начали наше дело. Мы подозреваем, что это была съемка с дрона, которая засекла, как мы туда приехали, и российские военные начали стрелять в дом, в который мы зашли, при том, что мы были одеты как гражданские, а военных баз рядом не было – мы попали под прицельный обстрел.