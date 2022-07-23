Сегодня ночью в центре Таллинна водитель, подозреваемый в наркотическом опьянении, разбил арендованный автомобиль Bolt и попытался спрятать его в переулке с небольшим движением.
фото ⟩ В центре Таллинна водитель, подозреваемый в наркотическом опьянении, разбил арендованный автомобиль Bolt
Насколько известно Postimees, авария произошла около 4 часов утра, когда пьяный водитель врезался в островок безопасности на Рейди теэ. Водитель продолжал движение даже со спущенными шинами и припарковал Toyota C-HR на улице Парда.
В аварии никто не пострадал, но пассажир арендованного автомобиля был настолько пьян, что скорая помощь решила взять его под свою опеку и увезла в больницу.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, сегодня рано утром около 4:30 в полицию поступило сообщение о том, что легковой автомобиль Toyota врезался в островок безопасности на Рейди теэ в Таллинне.
Полицейские доставили водителя в участок. Все точные обстоятельства ДТП выясняются, в том числе трезвость водителя будет установлена в ходе экспертизы.
Bolt наказывает водителей, садящихся за руль арендованного автомобиля в нетрезвом виде, штрафом в размере 2000 евро и накладывает пожизненный запрет на использование арендованных автомобилей. Также пьяный водитель, устроивший аварию, должен оплатить расходы по восстановлению автомобиля, которые могут достигать десятков тысяч евро.
Кроме того, водитель также может быть наказан полицией, а в случае опьянения, превышающего 1,5 промилле, его ждет уголовное наказание.