фото ⟩ В центре Таллинна водитель, подозреваемый в наркотическом опьянении, разбил арендованный автомобиль Bolt

Насколько известно Postimees, авария произошла около 4 часов утра, когда пьяный водитель врезался в островок безопасности на Рейди теэ. Водитель продолжал движение даже со спущенными шинами и припарковал Toyota C-HR на улице Парда.

В аварии никто не пострадал, но пассажир арендованного автомобиля был настолько пьян, что скорая помощь решила взять его под свою опеку и увезла в больницу.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, сегодня рано утром около 4:30 в полицию поступило сообщение о том, что легковой автомобиль Toyota врезался в островок безопасности на Рейди теэ в Таллинне.

Полицейские доставили водителя в участок. Все точные обстоятельства ДТП выясняются, в том числе трезвость водителя будет установлена ​​в ходе экспертизы.

Bolt наказывает водителей, садящихся за руль арендованного автомобиля в нетрезвом виде, штрафом в размере 2000 евро и накладывает пожизненный запрет на использование арендованных автомобилей. Также пьяный водитель, устроивший аварию, должен оплатить расходы по восстановлению автомобиля, которые могут достигать десятков тысяч евро.