Видеохостинг YouTube удалил последнюю, антивоенную серию знаменитого мультсериала "Масяня", в которой речь шла о захвате "Санкт-Мариенбурга", сообщил его создатель Олег Куваев. Решение было принято после жалобы пользователя, заявившего о своем копирайте на изображение Исаакиевского собора, передает DW.
YouTube удалил антивоенную серию «Масяни»
"Пожаловался на копирайт, дескать картинка Исаакия срисована с его личной фотографии. Хотя там имеет место просто фронтальный вид Исаакия, любой его фотографировавший может так пожаловаться", - сообщил мультипликатор.
Он признал, что использовал при создании данной серии фотографии Исаакиевского собора из интернета, заявив, что в этом нет никаких нарушений. Куваев также заявил, что у этого ролика на YouTube было 4 млн просмотров.
Размещенный на YouTube 162-й эпизод "Масяни" предварялся словами: "Эмпатия - главное человеческое чувство. Способность сопереживать. Способность поставить себя на место другого. Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну".
В нем речь шла о вымышленном нападении Китая на "Санкт-Мариенбург" и, в частности, разрушении авиаударом Исаакиевского собора. На примере российской "северной столицы" в нем рассказывалась судьба Мариуполя.
В компании Google, владеющей YouTube пока не комментировали блокировку мультфильма. Эпизод остается доступен в YouTube на других каналах.