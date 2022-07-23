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Оштрафованный пенсионер из Пскова продолжает бороться против войны

Игорь Батов: «Биться буду до последнего пацифистского патрона»
Арвед Брейдакс
Оштрафованный пенсионер из Пскова продолжает бороться против войны
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Игорь Батов протестует в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой.
Игорь Батов протестует в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. Фото: Erakogu

В пятницу Псковский городской суд оштрафовал на 30 000 рублей (около 500 евро) местного активиста Игоря Батова (65 лет), протестовавшего против российского вторжения, которого обвинили в «дискредитации армии».

Известный в Пскове как эко-защитник Батов, работавший строительным инженером, был обвинен в том, что 25 февраля этого года, то есть на следующий день после вторжения России в Украину, разместил на аватаре своего профиля в социальной сети антивоенный лозунг. На нем было изображено английское слово WAR (война), перечеркнутое красным. Он также опубликовал пост в социальной сети «ВКонтакте», в котором похвалил российского солдата, отказавшегося воевать на Украине, сообщалось на сайте «Псковская губерния».

Борьба до конца

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