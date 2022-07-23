Оштрафованный пенсионер из Пскова продолжает бороться против войны

Известный в Пскове как эко-защитник Батов, работавший строительным инженером, был обвинен в том, что 25 февраля этого года, то есть на следующий день после вторжения России в Украину, разместил на аватаре своего профиля в социальной сети антивоенный лозунг. На нем было изображено английское слово WAR (война), перечеркнутое красным. Он также опубликовал пост в социальной сети «ВКонтакте», в котором похвалил российского солдата, отказавшегося воевать на Украине, сообщалось на сайте «Псковская губерния».