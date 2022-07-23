В этом сезоне нет подтвержденных случаев гибели пчел из-за средств защиты растений

«На данный момент PTA поступило три связанных с пчелами сообщения, - сказала главный специалист отдела защиты растений Сельскохозяйственного и пищевого департамента (PTA) Рийна Пяртел в новостной рассылке Эстонской аграрно-торговой палаты. - В одном случае шла речь о повышенной смертности среди пчел, но взятые из погибших пчел пробы не содержали остатков средств защиты растений. Во втором случае пчеловод поместил в ульи средство от муравьев, что привело к гибели пчел в ульях. В третьем случае речь шла скорее об информационном запросе и погибших пчел не было».

Таким образом, по словам специалиста, важно помнить, что при использовании любых химикатов, в том числе средств от муравьев, следует считаться и с остальными насекомыми, животными и птицами. Если необдуманно пользоваться химическими средствами, могут пострадать как пчелы и другие полезные насекомые, так и птицы и домашние животные. «Садоводам также стоит следить за тем, чтобы средства не попадали на цветущие растения и не достигали иным образом других живых существ или среды, для которой они не предназначены. Со всеми химикатами следует обращаться аккуратно и точно», - подчеркнула она.