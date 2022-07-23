На этой неделе пчеловоды, растениеводы и связанные с этой темой чиновники подвели промежуточные итоги сезона защиты растений и отметили, что он идет успешно и нет подтвержденных случаев гибели пчел из-за средств защиты растений.
В этом сезоне нет подтвержденных случаев гибели пчел из-за средств защиты растений
«На данный момент PTA поступило три связанных с пчелами сообщения, - сказала главный специалист отдела защиты растений Сельскохозяйственного и пищевого департамента (PTA) Рийна Пяртел в новостной рассылке Эстонской аграрно-торговой палаты. - В одном случае шла речь о повышенной смертности среди пчел, но взятые из погибших пчел пробы не содержали остатков средств защиты растений. Во втором случае пчеловод поместил в ульи средство от муравьев, что привело к гибели пчел в ульях. В третьем случае речь шла скорее об информационном запросе и погибших пчел не было».
Таким образом, по словам специалиста, важно помнить, что при использовании любых химикатов, в том числе средств от муравьев, следует считаться и с остальными насекомыми, животными и птицами. Если необдуманно пользоваться химическими средствами, могут пострадать как пчелы и другие полезные насекомые, так и птицы и домашние животные. «Садоводам также стоит следить за тем, чтобы средства не попадали на цветущие растения и не достигали иным образом других живых существ или среды, для которой они не предназначены. Со всеми химикатами следует обращаться аккуратно и точно», - подчеркнула она.
«Обсуждая связанные с пчелами случаи, мы вместе пришли к выводу, что нужно развивать компетентность системы здравоохранения пчел. Все аграрии хотят, чтобы на каждый вопрос в сфере пчеловодства можно было найти вопрос, а проблемные инциденты можно было быстро урегулировать», - сказал член совета агарной палаты Олав Креэн.
Председатель правления Эстонского союза пчеловодов Александр Кильк и председатель правления Эстонского общества профессиональных пчеловодов Марио Калвет отметили, что в следующему году начнется новый период программы пчеловодства и приступит к работе новый круг доверенных пчеловодов. «Мы будем прилагать усилия для того, чтобы услуга была более равномерно доступной по всей Эстонии, а выявленные проблемы решались», - сказали они.
Наряду с развитием системы доверенных пчеловодов, по словам Килька и Калвета, нужен человек, полностью посвятивший себя темам пчеловодства, прежде всего исследованию заболеваний пчел. Участники круглого стола по пчеловодству решили, что это крайне важная тема, которую подробнее рассмотрят на следующем круглом столе осенью.
Эстонская аграрно-торговая палата в течение последних четырех лет руководит круглым столом, направленным на повышение осведомленности растениеводов о пчелах и предупреждение гибели пчел из-за средств защиты растений.