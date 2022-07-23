Сегодня рано утром в Харьюмаа, в волости Харку, водитель арендованного Bolt автомобиля разбился, оставил авто на обочине и скрылся с места происшествия.
Водитель, разбивший прокатную машину Bolt, скрылся с места происшествия
В 6 часов утра в полицию поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля Škoda возле тропы здоровья в поселке Табасалу.
Водитель транспортного средства покинул место происшествия. Все точные обстоятельства происшествия выясняются, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп.
Это была вторая авария с прокатным автомобилем Bolt сегодня рано утром. Около 4:30 в полицию поступило сообщение о водителе, который на арендованном автомобиле врезался в островок безопасности на Рейди теэ в Таллинне. В этом ДТП полиция подозревает, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
Bolt наказывает водителей, садящихся за руль арендованного автомобиля в нетрезвом виде, штрафом в размере 2000 евро и накладывает пожизненный запрет на использование арендованных автомобилей. Также пьяный водитель, устроивший аварию, должен оплатить расходы по восстановлению автомобиля, которые могут достигать десятков тысяч евро.
Кроме того, водитель также может быть наказан полицией, а в случае опьянения, превышающего 1,5 промилле, его ждет уголовное наказание.