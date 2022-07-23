Водитель, разбивший прокатную машину Bolt, скрылся с места происшествия

В 6 часов утра в полицию поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля Škoda возле тропы здоровья в поселке Табасалу.

Водитель транспортного средства покинул место происшествия. Все точные обстоятельства происшествия выясняются, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп.

Это была вторая авария с прокатным автомобилем Bolt сегодня рано утром. Около 4:30 в полицию поступило сообщение о водителе, который на арендованном автомобиле врезался в островок безопасности на Рейди теэ в Таллинне. В этом ДТП полиция подозревает, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Bolt наказывает водителей, садящихся за руль арендованного автомобиля в нетрезвом виде, штрафом в размере 2000 евро и накладывает пожизненный запрет на использование арендованных автомобилей. Также пьяный водитель, устроивший аварию, должен оплатить расходы по восстановлению автомобиля, которые могут достигать десятков тысяч евро.