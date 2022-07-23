«Кремль продолжает использовать еду как оружие». Украина США и ООН осуждают обстрел морского порта Одессы

По сведениям оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины, удар по морскому торговому порту Одессы был нанесен крылатыми ракетами типа «Калибр».

«Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта», — сообщило командование.

Пока неясно, какой ущерб нанесен порту. О пострадавших пока тоже не сообщается.

В МИД Украины заявили, что эти ракетные удары ставят под сомнение договоренности и обещания, данные Россией ООН и Турции в документе, подписанном накануне в Стамбуле.

«Российская ракета - это плевок Владимира Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, которые приложили большие усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна», - говорится в заявлении официального представителя МИД Украины Олега Николенко.

«Меньше 24 часов потребовалось, чтобы РФ нанесла ракетный удар по территории города Одессы, чтобы поставить под сомнение соглашение и обещания ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе», - говорится в заявлении МИД.

Киев обратился с призывом к ООН и Турции обеспечить выполнение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

МИД Украины подчеркнул, что в случае невыполнения достигнутых договоренностей Россия будет нести полную ответственность за углубление мирового продовольственного кризиса.