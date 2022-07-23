Финно-угорские протестующие требуют положить конец притеснению национальных меньшинств в России

Прошедшая в Тарту демонстрация является частью более крупной глобальной акции протеста Free Captive Nations (Освободите пленные нации), которая также проводится во многих местах в США, а также например, в Вильнюсе и Праге.

Неизвестные корни

«После распада Советского Союза несколько национальных меньшинств остались под властью России и до сих пор подвергаются угнетению», — сказала эрзянка Сандра Худякова. «Мы очень рады за наших братьев, которые были освобождены, но мы все еще боремся за это сегодня».

Худякова росла, не зная своего происхождения, о чем родители предпочитали не упоминать. «Проблема настолько глубока, что многие меньшинства предпочитают скрывать свое происхождение, как будто это стыдно», — пояснила она.

Недавно эрзянский язык был исключен из российской национальной учебной программы, а их бело-красно-черный флаг был запрещен на религиозном и культурном мероприятии, организованном в России неделю назад. "Известное эстонцам преследование не исчезло", — подчеркнула она.

Худякова, политическая беженка, прибыла в Эстонию вместе со своим мужем Арисом Антоном Смирновым почти год назад. "Я могу чувствовать себя здесь свободно, я доволен и счастлив", — сказал он.

По словам Смирнова, приятно видеть, как много эстонцев понимают их опасения. Он добавил, что именно поэтому Эстония и, в частности, Тарту стали убежищем для племенных народов.