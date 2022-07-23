Сегодня во второй половине дня шесть молодых людей, борющихся за признание и свободу финно-угорских народов, собрались на городской площади Тарту, чтобы привлечь внимание к угнетению и преследованию национальных меньшинств, проживающих на территории России.
Финно-угорские протестующие требуют положить конец притеснению национальных меньшинств в России
Прошедшая в Тарту демонстрация является частью более крупной глобальной акции протеста Free Captive Nations (Освободите пленные нации), которая также проводится во многих местах в США, а также например, в Вильнюсе и Праге.
Неизвестные корни
«После распада Советского Союза несколько национальных меньшинств остались под властью России и до сих пор подвергаются угнетению», — сказала эрзянка Сандра Худякова. «Мы очень рады за наших братьев, которые были освобождены, но мы все еще боремся за это сегодня».
Худякова росла, не зная своего происхождения, о чем родители предпочитали не упоминать. «Проблема настолько глубока, что многие меньшинства предпочитают скрывать свое происхождение, как будто это стыдно», — пояснила она.
Недавно эрзянский язык был исключен из российской национальной учебной программы, а их бело-красно-черный флаг был запрещен на религиозном и культурном мероприятии, организованном в России неделю назад. "Известное эстонцам преследование не исчезло", — подчеркнула она.
Худякова, политическая беженка, прибыла в Эстонию вместе со своим мужем Арисом Антоном Смирновым почти год назад. "Я могу чувствовать себя здесь свободно, я доволен и счастлив", — сказал он.
По словам Смирнова, приятно видеть, как много эстонцев понимают их опасения. Он добавил, что именно поэтому Эстония и, в частности, Тарту стали убежищем для племенных народов.
«Тарту — столица финно-угров», — пошутил мужчина. Он тоже эрзянин, и когда в Украине началась война, он сжег свой российский паспорт на городской площади Тарту.
Племенные народы в нищете
Алексей Иванов пришел на митинг с большим флагом Республики Коми, от куда он и родом. На его плакате было написано, что меньшинства являются частью мира, а не России.
Он также говорил о колониальной России. «Проблема в том, что Россия использует нас и ничего не отдает взамен, наши люди очень бедны», — пояснил он.
Например, он указал на обширные запасы газа на территории Республики Коми, которые выгодны только Москве. «В наших селах и поселках газа вообще нет», — с грустью констатировал Иванов.
Он добавил, что первый шаг — показать миру, кто такие коми. «А потом объяснить, что мы не чувствуем себя русскими или частью России», — сказал Иванов.