Российско-финскую границу ежедневно пересекают около 8000 человек

Количество людей, пересекающих границу с Россией, стабильно составляет от семи с половиной до восьми тысяч человек в день, сообщает погранслужба Юго-Восточной Финляндии.

Установленные Россией ограничения на выезд были сняты в прошлую пятницу, после чего движение через границу оживилось.

Как сообщает погранслужба, 80 процентов пересекающих границу – это россияне, остальные преимущественно финны. За ними следуют украинцы, шведы и немцы.