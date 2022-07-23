Установленные Россией ограничения на выезд были сняты в прошлую пятницу, после чего движение через границу оживилось, пишет Yle.
Российско-финскую границу ежедневно пересекают около 8000 человек
Российско-финскую границу ежедневно пересекают около 8000 человек
Количество людей, пересекающих границу с Россией, стабильно составляет от семи с половиной до восьми тысяч человек в день, сообщает погранслужба Юго-Восточной Финляндии.
Установленные Россией ограничения на выезд были сняты в прошлую пятницу, после чего движение через границу оживилось.
Как сообщает погранслужба, 80 процентов пересекающих границу – это россияне, остальные преимущественно финны. За ними следуют украинцы, шведы и немцы.
Вопреки ожиданиям, финны не столь активно ездят в Россию за дешевым бензином.