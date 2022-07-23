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Российско-финскую границу ежедневно пересекают около 8000 человек

rus.postimees.ee
Российско-финскую границу ежедневно пересекают около 8000 человек
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Установленные Россией ограничения на выезд были сняты в прошлую пятницу, после чего движение через границу оживилось, пишет Yle.

Количество людей, пересекающих границу с Россией, стабильно составляет от семи с половиной до восьми тысяч человек в день, сообщает погранслужба Юго-Восточной Финляндии.

Установленные Россией ограничения на выезд были сняты в прошлую пятницу, после чего движение через границу оживилось.

Как сообщает погранслужба, 80 процентов пересекающих границу – это россияне, остальные преимущественно финны. За ними следуют украинцы, шведы и немцы.

Вопреки ожиданиям, финны не столь активно ездят в Россию за дешевым бензином.

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