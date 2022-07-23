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Карис: нападение России на Одессу – пощечина для Эрдогана и Гутерриша

rus.postimees.ee
Карис: нападение России на Одессу – пощечина для Эрдогана и Гутерриша
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President Alar Karis.
President Alar Karis. Фото: Kermo Benrot

По словам президента Алара Кариса, удар России по Одесскому порту через день после подписания соглашения об экспорте зерна показывает, что этой стране нельзя доверять.

«Атака на Одесский порт – это пощечина президенту Эрдогану и генеральному секретарю ООН Гутерришу. Это еще раз показывает, что Россию не волнуют договоренности, и мы не можем верить им на слово», – написал Карис в социальных сетях.

Вчера Украина и Россия подписали соглашение с ООН и Турцией в Стамбуле о прекращении блокады экспорта украинского зерна через Черное море, что поможет смягчить глобальный продовольственный кризис.

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали отдельные идентичные соглашения об открытии заблокированных морских путей в Черном море.

Подписанию соглашения способствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Мануэль де Оливейра Гутерриш.

Менее чем через сутки после подписания соглашения российские вооруженные силы обстреляли ракетами морской грузовой порт Одессы, через который экспортируется зерно.

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