ЧЕРНЫЙ СПИСОК ⟩ По возможности избегайте этих аэропортов

В США, например, в этом году было отменено 130 000 рейсов по сравнению со 122 000 за весь прошлый год.

Некоторые аэропорты, такие как лондонский Хитроу, постоянно фигурируют в новостях о скопившемся багаже и многочасовых очередях. Хитроу также сообщил, что ограничит количество вылетающих пассажиров до 100 000 в день до конца октября.