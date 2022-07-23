Международный воздушный транспорт неплохо восстановился после пандемии, однако многие отдыхающие не добираются до места назначения вовремя, либо туда не добирается их багаж. Тысячи рейсов отменены из-за нехватки пилотов и другого необходимого персонала, а также неблагоприятных погодных условий.
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ЧЕРНЫЙ СПИСОК ⟩ По возможности избегайте этих аэропортов
По возможности избегайте этих аэропортов
В США, например, в этом году было отменено 130 000 рейсов по сравнению со 122 000 за весь прошлый год.