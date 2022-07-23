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ЧЕРНЫЙ СПИСОК ⟩ По возможности избегайте этих аэропортов

Тынис Оя
, экономический журналист
По возможности избегайте этих аэропортов
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Чек-ин в международном аэропорту Торонто Пирсон.
Чек-ин в международном аэропорту Торонто Пирсон. Фото: COLE BURSTON

Международный воздушный транспорт неплохо восстановился после пандемии, однако многие отдыхающие не добираются до места назначения вовремя, либо туда не добирается их багаж. Тысячи рейсов отменены из-за нехватки пилотов и другого необходимого персонала, а также неблагоприятных погодных условий.

В США, например, в этом году было отменено 130 000 рейсов по сравнению со 122 000 за весь прошлый год.

Некоторые аэропорты, такие как лондонский Хитроу, постоянно фигурируют в новостях о скопившемся багаже и многочасовых очередях. Хитроу также сообщил, что ограничит количество вылетающих пассажиров до 100 000 в день до конца октября.

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