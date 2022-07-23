Сегодня в 15:08 в Спасательный департамент поступила информация о том, что во время автогонок на территории аэродрома Юленурме в Тарту обрушилась двухуровневая трибуна.
ФОТО ⟩ В Тартумаа во время автогонок обвалилась трибуна со зрителями
В Тартумаа во время автогонок обвалилась трибуна со зрителями
По данным Спасательного департамента, в происшествии пострадали двое взрослых и двое детей, травмы не были серьезными. Взрослым на месте оказали первую помощь, а детей на скорой помощи доставили в больницу для медицинского осмотра.
Главный организатор автогонок Айво Халанурм не смог более подробно объяснить причины обрушения. Он добавил, что трибуну для мероприятия заказали у лицензированной компании, а точную причину выяснит полиция.
«Люди, как правило, залезают на заднее ограждение – возможно, там что-то просто не выдержало», – предположил Халанурм.
Он добавил, что, к счастью, высота второго уровня трибуны была меньше метра, поэтому падение было не очень серьезным и обошлось без серьезных последствий.