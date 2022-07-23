ФОТО ⟩ В Тартумаа во время автогонок обвалилась трибуна со зрителями

По данным Спасательного департамента, в происшествии пострадали двое взрослых и двое детей, травмы не были серьезными. Взрослым на месте оказали первую помощь, а детей на скорой помощи доставили в больницу для медицинского осмотра.

Фото: Jürgen Puistaja

Главный организатор автогонок Айво Халанурм не смог более подробно объяснить причины обрушения. Он добавил, что трибуну для мероприятия заказали у лицензированной компании, а точную причину выяснит полиция.

«Люди, как правило, залезают на заднее ограждение – возможно, там что-то просто не выдержало», – предположил Халанурм.

Он добавил, что, к счастью, высота второго уровня трибуны была меньше метра, поэтому падение было не очень серьезным и обошлось без серьезных последствий.