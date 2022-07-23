Гей-парад в Берлине собрал более 100 тысяч человек.

Колонна с плакатами в поддержку Украины. Фото: DAVID GANNON

Среди участников праздника были и беженцы из Украины, против которой пять месяцев назад Россия развязала агрессивную войну. Им предоставили отдельную автоплатформу. «Война убивает мою любовь», – такие слова были начертаны на плакате, который держала молодая женщина.

Против гомофобии и войны

О войне России против Украины, из которой тысячам людей, включая гомосексуалов, пришлось бежать, напомнил в своем выступлении в честь открытия CSD сенатор Берлина по вопросам культуры Клаус Ледерер (Klaus Lederer). Политик, являющийся открытым геем, посетовал в своей речи на то, что и в Германии представители сексуальных меньшинств до сих пор подвергаются дискриминации, и призвал к борьбе с гомофобией.

По случаю 44-го дня CSD три радужных флага впервые развевались на Рейхстаге, в стенах которого проводятся заседания бундестага – парламента ФРГ. Такие же флаги были установлены в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом на зданиях ведомства федерального канцлера, министерства внутренних дел, министерства обороны и ряда других ведомств.

Фото: IMAGO/Fotostand / Reuhl

Праздник с более чем полувековой историей

Christopher Street Day отмечается во всем мире. История мероприятия восходит к событиям июня 1969 года, когда гомосексуалы открыто выступили против произвола полицейских, ворвавшихся в бар на Кристофер-стрит в Нью-Йорке, где собирались геи, лесбиянки и транссексуалы.