Полиция просит помощи в поисках 14-летнего Криса

Крис вышел из дома в районе Раади около 18:00 в пятницу, заявив, что собирается в гости к знакомому в Аннелинне. С тех пор близкие не могут с ним связаться, а мобильный телефон молодого человека отключен.

Когда Крис вышел из дома, он был одет в белую футболку и черные шорты. Рост Криса 180 см, у него темно-каштановые волосы.

Молодой человек может передвигаться вместе с компанией в разных частях города Тарту. Судя по собранной информации, здоровье молодого человека может быть в опасности.

Полиция связалась с близкими молодого человека и проверила его возможное местонахождение, но пока им не удалось найти Криса.