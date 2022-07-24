Полиция просит помощи в поисках 14-летнего Криса, который ушел из дома в Тарту в пятницу вечером.
Полиция просит помощи в поисках 14-летнего Криса
Полиция просит помощи в поисках 14-летнего Криса
Крис вышел из дома в районе Раади около 18:00 в пятницу, заявив, что собирается в гости к знакомому в Аннелинне. С тех пор близкие не могут с ним связаться, а мобильный телефон молодого человека отключен.
Когда Крис вышел из дома, он был одет в белую футболку и черные шорты. Рост Криса 180 см, у него темно-каштановые волосы.
Молодой человек может передвигаться вместе с компанией в разных частях города Тарту. Судя по собранной информации, здоровье молодого человека может быть в опасности.
Полиция связалась с близкими молодого человека и проверила его возможное местонахождение, но пока им не удалось найти Криса.
Полиция просит всех, кто видел Криса, позвонить в 112.