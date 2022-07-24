Энергоснабжение, пандемия, инфляция: как ЕС намерен выходить из кризиса

Как пояснил в эфире телеканала ARD профессор Марсель Фрацшер, глава Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине, повышение ЕЦБ ключевой процентной ставки никак не повлияет на уровень инфляции в ближайшие 12-18 месяцев: «Сейчас у нас имеется "импортированная инфляция", которая вызвана войной в Украине и пандемией коронавируса по всему миру. Но (Европейский – прим.ред. ) центральный банк не может остановить войну. Это означает, что ЕЦБ должен повысить процентную ставку, чтобы дать четкий сигнал, сдержать инфляционные ожидания. Но изменить что-то в инфляции, с которой мы сейчас столкнулись, он не может».

«Верно, что американцы быстрее и жестче поднимают ставку», - говорит эксперт, добавляя, что ЕЦБ также должен будет пойти по этому пути. «Но мы в Европе находимся в гораздо более трудном экономическом положении. Во многих странах еще довольно высока безработица, люди ищут работу. Если ЕЦБ сейчас слишком быстро поднимет ставку, он задушит это восстановление (экономики после пандемии – прим.ред.), а вместе с этим будет расти безработица, в том числе здесь, в Германии (…). Конечно, плохо, когда инфляция находится на высоком уровне, но, разумеется, еще хуже, когда люди лишаются работы», - резюмировал он.