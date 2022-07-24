Весной Pärnu Postimees писала о том, что многие дети подвергаются насилию и сексуальной эксплуатации уже в дошкольном возрасте. Осенью откроется еще один дом помощи детям, которые столкнулись с ненадлежащим обращением.
Осенью откроется дом для детей, подвергшихся сексуальному насилию
Дом детей – дружественная к ребенку, межпрофессиональная, основанная на совместной работе нескольких учреждений, бесплатная государственная услуга. Данная услуга предназначена для помощи детям и их семьям в случае подозрения или подтверждения ненадлежащего сексуального обращения с ребенком.
Дома детей на данный момент находятся в Таллинне и Тарту, услуга доступна всем нуждающимся в помощи детям в Эстонии. Осенью такой дом откроется и в Пярну.
Количество обращающихся в дом детей Департамента социального страхования (SKA) растет с каждым годом, как и количество зарегистрированных случаев ненадлежащего обращения с детьми. В прошлом году в отношении детей было совершено 663 преступления на сексуальной почве.
По словам руководителя службы домов детей SKA Анны Франк, не все дети из Пярну попадают в Дома детей в Таллинне или Тарту. Франк отметила, что это не всегда самый хороший для ребенка вариант везти его на большие расстояния, поэтому с открытием пярнуского дома детей сеть поддержки станет сильнее.
Франк подчеркнула, что все службы помощи пострадавшим детям – полиция, помощь жертвам СКА, медицина – есть в летней столице, но чтобы быть доброжелательным к детям и быстрее протянуть руку помощи, чиновникам необходимо быть всем в одном месте. «Идея Дома детей состоит в том, чтобы собрать всю помощь, поддержку и производственный процесс под одной крышей», — добавляет руководитель службы, объясняя, что дом детей формирует систему, обеспечивающую последовательный и бесперебойный поток информации. Все для того, чтобы ребенок мог быстрее получить поддержку.
Как ребенок попадает в Дом детей?
Для получения услуги работнику по защите детей при местном самоуправлении следует связаться со специалистом Дома детей и подать ходатайство о предоставлении данной услуги. Также для получения услуги может обращаться родитель или сам ребенок. В Дом детей может обращаться даже обычный гражданин или специалист, которого беспокоит сексуальное поведение ребенка.
Закон о защите детей обязывает каждого человека сообщать о ребенке, нуждающемся в помощи и находящемся в опасности:
- работнику по защите детей при местном самоуправлении,
- по номеру экстренной помощи 112
- по телефону помощи детям 116 111.
Теперь помещения пярнуского дом детей готовы, осталось только обставить их так, чтобы было безопасно и комфортно. В пятницу было получено согласие от одного будущего работника, в то же время ведутся поиски еще одного. Остальные сотрудники уже наняты.
Открытие дома планируется в сентябре, а в доме детей уже работают восемь человек, которые при необходимости перемещаются между разными Домами детей. «На работу Дома детей скорее бы повлияло, если бы мы наняли кого-то, кто не подходит для работы там, – говорит руководитель службы. – Вот почему мы тщательно ищем и отбираем наших будущих сотрудников».
Звоните и получите помощь!
- Телефон помощи для детей 116 111
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006
- Телефон помощи для женщин 1492
- В экстренных случаях 112