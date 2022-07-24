Осенью откроется дом для детей, подвергшихся сексуальному насилию

Как ребенок попадает в Дом детей?

Для получения услуги работнику по защите детей при местном самоуправлении следует связаться со специалистом Дома детей и подать ходатайство о предоставлении данной услуги. Также для получения услуги может обращаться родитель или сам ребенок. В Дом детей может обращаться даже обычный гражданин или специалист, которого беспокоит сексуальное поведение ребенка.

Закон о защите детей обязывает каждого человека сообщать о ребенке, нуждающемся в помощи и находящемся в опасности: