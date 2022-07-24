Вс, 24.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Осенью откроется дом для детей, подвергшихся сексуальному насилию

rus.postimees.ee Йоханна Роос
Осенью откроется дом для детей, подвергшихся сексуальному насилию
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Для обеспечения услуги и помощи ребенку, а также ради его благополучия, в Доме детей под одной крышей работают разные специалисты.
Для обеспечения услуги и помощи ребенку, а также ради его благополучия, в Доме детей под одной крышей работают разные специалисты. Фото: Joakim Klementi

Весной Pärnu Postimees писала о том, что многие дети подвергаются насилию и сексуальной эксплуатации уже в дошкольном возрасте. Осенью откроется еще один дом помощи детям, которые столкнулись с ненадлежащим обращением.

Дом детей – дружественная к ребенку, межпрофессиональная, основанная на совместной работе нескольких учреждений, бесплатная государственная услуга. Данная услуга предназначена для помощи детям и их семьям в случае подозрения или подтверждения ненадлежащего сексуального обращения с ребенком.

Дома детей на данный момент находятся в Таллинне и Тарту, услуга доступна всем нуждающимся в помощи детям в Эстонии. Осенью такой дом откроется и в Пярну.

Количество обращающихся в дом детей Департамента социального страхования (SKA) растет с каждым годом, как и количество зарегистрированных случаев ненадлежащего обращения с детьми. В прошлом году в отношении детей было совершено 663 преступления на сексуальной почве.

По словам руководителя службы домов детей SKA Анны Франк, не все дети из Пярну попадают в Дома детей в Таллинне или Тарту. Франк отметила, что это не всегда самый хороший для ребенка вариант везти его на большие расстояния, поэтому с открытием пярнуского дома детей сеть поддержки станет сильнее.

Франк подчеркнула, что все службы помощи пострадавшим детям – полиция, помощь жертвам СКА, медицина – есть в летней столице, но чтобы быть доброжелательным к детям и быстрее протянуть руку помощи, чиновникам необходимо быть всем в одном месте. «Идея Дома детей состоит в том, чтобы собрать всю помощь, поддержку и производственный процесс под одной крышей», — добавляет руководитель службы, объясняя, что дом детей формирует систему, обеспечивающую последовательный и бесперебойный поток информации. Все для того, чтобы ребенок мог быстрее получить поддержку.

Как ребенок попадает в Дом детей?

Для получения услуги работнику по защите детей при местном самоуправлении следует связаться со специалистом Дома детей и подать ходатайство о предоставлении данной услуги. Также для получения услуги может обращаться родитель или сам ребенок. В Дом детей может обращаться даже обычный гражданин или специалист, которого беспокоит сексуальное поведение ребенка.

Закон о защите детей обязывает каждого человека сообщать о ребенке, нуждающемся в помощи и находящемся в опасности:

  • работнику по защите детей при местном самоуправлении,
  • по номеру экстренной помощи 112
  • по телефону помощи детям 116 111.

Теперь помещения пярнуского дом детей готовы, осталось только обставить их так, чтобы было безопасно и комфортно. В пятницу было получено согласие от одного будущего работника, в то же время ведутся поиски еще одного. Остальные сотрудники уже наняты.

Открытие дома планируется в сентябре, а в доме детей уже работают восемь человек, которые при необходимости перемещаются между разными Домами детей. «На работу Дома детей скорее бы повлияло, если бы мы наняли кого-то, кто не подходит для работы там, – говорит руководитель службы. – Вот почему мы тщательно ищем и отбираем наших будущих сотрудников».

Звоните и получите помощь!

  • Телефон помощи для детей 116 111
  • Телефон кризисной помощи жертвам 116 006
  • Телефон помощи для женщин 1492
  • В экстренных случаях 112
Ключевые слова
Наверх