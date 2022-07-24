Видео ⟩ Сильный ливень в Сочи: улицы затоплены, потоки воды сносят машины, есть погибший

В субботу вечером в Сочи за час выпало 55 мм осадков. В результате сильно поднялся уровень воды в реке Бзугу, которая находится в Хостинском районе города. Река в итоге вышла из берегов. Датчики опасных явлений сработали еще на трех реках - Хоста, Мацеста и Кудепста. В некоторых районах города из-за затоплений пропало электричество в Лазаревском и Центральном районах, передает DW.

"Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к затоплениям территорий - дороги, придомовых территорий и цокольных и первых этажей зданий. Подтоплены подстанции, что привело к отключению электроэнергии", - сообщили в администрации города.

СМИ опубликовали видео с последствиями наводнения.

Река Бзугу в Хостинском районе Сочи вышла из берегов



В городе оказались заперты в автобусах люди, потоки воды сносят автомобили, ливень не прекращается несколько часов. pic.twitter.com/wcNRDh0PX8 — Сан Саныч (@ro8KgQdZ4lonLSm) July 24, 2022