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Видео ⟩ Сильный ливень в Сочи: улицы затоплены, потоки воды сносят машины, есть погибший

rus.postimees.ee
Сильный ливень в Сочи: улицы затоплены, потоки воды сносят машины, есть погибший
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Фото: Официальный телеграм-канал главы города Сочи

В результате сильного ливня в субботу, 23 июля, центр города Сочи был затоплен, в отдельных районах отключено электричество, известно по крайней мере об одном погибшем, сообщают местные СМИ и власти.

В субботу вечером в Сочи за час выпало 55 мм осадков. В результате сильно поднялся уровень воды в реке Бзугу, которая находится в Хостинском районе города. Река в итоге вышла из берегов. Датчики опасных явлений сработали еще на трех реках - Хоста, Мацеста и Кудепста. В некоторых районах города из-за затоплений пропало электричество в Лазаревском и Центральном районах, передает DW.

"Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к затоплениям территорий - дороги, придомовых территорий и цокольных и первых этажей зданий. Подтоплены подстанции, что привело к отключению электроэнергии", - сообщили в администрации города.

СМИ опубликовали видео с последствиями наводнения.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в результате наводнения погиб один человек. "К большому сожалению, у нас есть жертвы. Погибла женщина. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким", - написал он.

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