В воскресенье, 24 июля, в связи с проведением в районе озера Харку соревнования Tallinn Open triatlon с 9:30 до 17:50 временно будет перекрыто движение на участке Палдиского шоссе от пляжа Харку (Палдиское шоссе, 124a) до границы города, а также изменятся маршруты автобусных линий номер 27, 36, 61 и 62 с 10 до 18 часов.
Карта ⟩ Запаситесь временем: в Таллинне из-за соревнований меняется организация движения
В связи со значительными изменениями в организации дорожного движения и реорганизацией движения общественного транспорта, следует при передвижении в этом районе основательно запастись временем.
В период 9:30–17:50 закрыты также перекрестки Палдиского шоссе с Ярвеотса-теэ и улицами Астангу, Тагала, Мооналао, Веэрме, Мяэкюла, Тяхеторни. Движение будет разрешено для подъезда к недвижимости, например, для оперативных служб, владельцев недвижимости и пользователей или мусоровозов.
С 10 до 18 часов пассажиров не будет обслуживать автобусный маршрут номер 62, будут работать временные маршруты номер 76 (Мооналао - Мустамяэ) и номер 77 (Оя теэ - Харкуярве).
Автобусы маршрута номер 27 в связи с реорганизацией движения не будут идти по Палдискому шоссе, Ярвеотса-теэ и Кирику-теэ, поэтому не будут останавливаться на остановках «Ярвеотса-теэ», «Ярвекалда», «Харкуярве» и «Кирику». Автобусы поедут в объезд из Вяйке-Ыйсмяэ в сторону Харкуярве и обратно через Ыйсмяэ-теэ, Палдиское шоссе, Раннамыйза, Лийва и Сютеметса, с дополнительными остановками на Палдиском шоссе на остановке «Сыудебаази», на Раннамыйза-теэ на остановке «Хааберсти» и на Лийва-теэ на остановке «Вялья-теэ».
Автобусы маршрута номер 36 также не будут проезжать по Палдискому шоссе и Ярвеотса-теэ, поэтому не будут останавливаться на остановках «Ярвеотса кооли» и «Ярвеотса-теэ». Вместо этого в обоих направлениях появится временная остановка на перекрестке Академия теэ и Ярвеотса-теэ, а при движении в сторону Вяйке-Ыйсмяэ автобусы будут поворачивать с Академия-теэ на Ярвеотса-теэ в направлении Эхитаяте-теэ и следовать дальше через перекресток Ыйсмяэ и Ярвеотса-теэ на Ыйсмяэ-теэ, с остановками «Нурменуку», «Куллеркупу», «Вяйке-Ыйсмяэ», «Вяйке-Ыйсмяэ паркла».
Маршрут автобусов линии номер 61 будет сокращен до стоянки автобусов Вяйке-Ыйсмяэ. Временно маршрут будет начинаться и заканчиваться на остановке «Вяйке-Ыйсмяэ паркла», остановки «Ярвеотса-теэ», «Ярвеотса кооли», «Харку-Кадака», «Астангу Ялами» и «Котермаа» совершаться не будут.
Временная автобусная линия номер 76 (Мооналао - Мустамяэ) будет начинать маршрут со стоянки троллейбусов на Академия-теэ, 29, в Мустамяэ и будет следовать через Академия-теэ, Ярвеотса-теэ, улицы Астангу и Котермаа до перекрестка с улицей Мооналао. Начало маршрута – остановка «Кадака» на Академия-теэ, автобус будет делать остановки «Пёризе», временные остановки на Академия-теэ перед перекрестком с Ярвеотса-теэ, на Ярвеотса-теэ перед перекрестком с улицей Астангу, а затем «Харку-Кадака», «Астангу», «Ялами», «Котермаа» и «Мооналао».
Временная автобусная линия номер 77 (Оя теэ - Харкуярве) будет начинать маршрут с остановки «Харкуярве» на Ярвекалда теэ, затем следовать по улице Кирику и Сютеметса-теэ, делая остановки «Кирику», «Аласнийду», «Оя теэ».
Более подробная информация о реорганизации движения автобусов на домашней странице Таллиннского департамента транспорта (на эстонском), а документы, связанные с закрытием улиц – в системе оперативной информации Таллинна (на эстонском).
Улицы, на которых будет реорганизовано движение, отмечены на карте коричневым цветом:
Общая схема реорганизации автобусных маршрутов (❌обозначает временно закрытые остановки,⭕ обозначает временные остановки):