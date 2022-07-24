Карта ⟩ Запаситесь временем: в Таллинне из-за соревнований меняется организация движения

В связи со значительными изменениями в организации дорожного движения и реорганизацией движения общественного транспорта, следует при передвижении в этом районе основательно запастись временем.

В период 9:30–17:50 закрыты также перекрестки Палдиского шоссе с Ярвеотса-теэ и улицами Астангу, Тагала, Мооналао, Веэрме, Мяэкюла, Тяхеторни. Движение будет разрешено для подъезда к недвижимости, например, для оперативных служб, владельцев недвижимости и пользователей или мусоровозов.

С 10 до 18 часов пассажиров не будет обслуживать автобусный маршрут номер 62, будут работать временные маршруты номер 76 (Мооналао - Мустамяэ) и номер 77 (Оя теэ - Харкуярве).

Автобусы маршрута номер 27 в связи с реорганизацией движения не будут идти по Палдискому шоссе, Ярвеотса-теэ и Кирику-теэ, поэтому не будут останавливаться на остановках «Ярвеотса-теэ», «Ярвекалда», «Харкуярве» и «Кирику». Автобусы поедут в объезд из Вяйке-Ыйсмяэ в сторону Харкуярве и обратно через Ыйсмяэ-теэ, Палдиское шоссе, Раннамыйза, Лийва и Сютеметса, с дополнительными остановками на Палдиском шоссе на остановке «Сыудебаази», на Раннамыйза-теэ на остановке «Хааберсти» и на Лийва-теэ на остановке «Вялья-теэ».