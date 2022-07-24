Хыбемяги: в правительстве есть человек, которого там быть не должно, и это проблема

«Лидеры общественного мнения пытаются найти различные причины, почему назначение Петерсона на пост министра является правильным и оправданным, хотя существует хорошая традиция правительства, которая отчетливо приводит профсоюзы в качестве одного из примеров лоббистов», — сказал Хыбемяги в эфире радио Kuku в передаче «Keskpäevatund».

Хыбемяги отметил, что почему-то хорошей традиции будто больше не существует, раз Петерсон становится министром и многие важные люди начинают искать причины, чтобы смотреть на это сквозь пальцы.

«Сегодня мы смотрим сквозь пальцы на одно, завтра на другое, потом на третье и четвертое. Зачем нам вообще нужны регуляции, если мы начинаем искать лазейки, как их обойти», — спросил Хыбемяги.

По мнению архитектора и преподавателя Игнара Фьюка, хорошая традиция работы с лоббистами — документ с пробелами и он плохо составлен. «Там действует принцип, что третий сектор отодвигается в сторону и в политику могут идти только люди из бройлерных ферм, те, у которого нет опыта. В случае лоббистов необходимо проводить различие между частными интересами и общим благом. Но там этого сделано не было», — сказал Фьюк.

Хыбемяги сказал, что в правительстве есть человек, которого согласно действующей регуляции там быть не должно, и это проблема.

«Возможно, этому есть какое-то решение, например, он уйдет в отставку или будет изменена регуляция, что оставило бы такое же глуповатое впечатление. Но никуда не годится, что составленная два года назад регуляция объявляется чушью и министр говорит, позвольте мне теперь посидеть здесь», — сказал Хыбемяги.