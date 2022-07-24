По словам главного редактора Postimees Прийта Хыбемяги, удивительно, как лидеры общественного мнения начали искать оправдание тому, что бывший профсоюзный лидер Пеэп Петерсон стал министром здоровья и труда, хотя это противоречит принятой правительством доброй традиции работы с лоббистами.
Хыбемяги: в правительстве есть человек, которого там быть не должно, и это проблема
«Лидеры общественного мнения пытаются найти различные причины, почему назначение Петерсона на пост министра является правильным и оправданным, хотя существует хорошая традиция правительства, которая отчетливо приводит профсоюзы в качестве одного из примеров лоббистов», — сказал Хыбемяги в эфире радио Kuku в передаче «Keskpäevatund».
Хыбемяги отметил, что почему-то хорошей традиции будто больше не существует, раз Петерсон становится министром и многие важные люди начинают искать причины, чтобы смотреть на это сквозь пальцы.
«Сегодня мы смотрим сквозь пальцы на одно, завтра на другое, потом на третье и четвертое. Зачем нам вообще нужны регуляции, если мы начинаем искать лазейки, как их обойти», — спросил Хыбемяги.
По мнению архитектора и преподавателя Игнара Фьюка, хорошая традиция работы с лоббистами — документ с пробелами и он плохо составлен. «Там действует принцип, что третий сектор отодвигается в сторону и в политику могут идти только люди из бройлерных ферм, те, у которого нет опыта. В случае лоббистов необходимо проводить различие между частными интересами и общим благом. Но там этого сделано не было», — сказал Фьюк.
Хыбемяги сказал, что в правительстве есть человек, которого согласно действующей регуляции там быть не должно, и это проблема.
«Возможно, этому есть какое-то решение, например, он уйдет в отставку или будет изменена регуляция, что оставило бы такое же глуповатое впечатление. Но никуда не годится, что составленная два года назад регуляция объявляется чушью и министр говорит, позвольте мне теперь посидеть здесь», — сказал Хыбемяги.
По словам журналиста Айнара Рууссаара, в каждом министерстве и верхушке правительства есть эксперты по праву, которые должны были обратить внимание на эту хорошую традицию до того, как Пеэп Петерсон стал министром. «Они должны были не просто сказать, что министр не подходит, но и как найти подходящее решение. Этим людям за это платят», — сказал Рууссаар.