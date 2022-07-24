В редакцию Elu24 обратился житель Выру Яак, который купил машину у Евгения, занимающегося в Таллинне продажей автомобилей. На момент продажи казалось, что с автомобилем все в порядке, но вскоре выяснился неприятный сюрприз: двигатель автомобиля имел серьезные неисправности. Однако связаться с продавцом Яаку больше не удалось.
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Возмущенный покупатель машины: продавец просто бросает трубку, но я этого так не оставлю!
Возмущенный покупатель машины: продавец просто бросает трубку, но я этого так не оставлю!
2 апреля Яак купил в Таллинне автомобиль Mazda СX5, заплатив за него 13 000 евро. Машина, привезенная из Германии, с виду была в полном порядке. Единственное, что немного беспокоило покупателя, так это то, что ему не удалось получить от продавца информацию о последних работах по техническому обслуживанию, в том числе и о замене масла.
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