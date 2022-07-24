Возмущенный покупатель машины: продавец просто бросает трубку, но я этого так не оставлю!

2 апреля Яак купил в Таллинне автомобиль Mazda СX5, заплатив за него 13 000 евро. Машина, привезенная из Германии, с виду была в полном порядке. Единственное, что немного беспокоило покупателя, так это то, что ему не удалось получить от продавца информацию о последних работах по техническому обслуживанию, в том числе и о замене масла.