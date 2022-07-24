ГРАФИК ⟩ Посмотрите, в каких странах население сокращается быстрее всего

Например, по состоянию на 2019 год нигерийские женщины рожали за свою жизнь в среднем по шесть детей.

В то же время есть страны, где население сокращается.

Онлайн-издание Visual Capitalist прогнозирует, в каких странах будет наблюдаться наибольшая убыль населения в период с 2020 по 2050 год. Прогнозы основаны на демографической статистике ООН.

К сожалению, прогнозы показывают, что Восточная Европа и страны Балтии находятся в лидерах по сокращению численности населения. Однако Эстония не совсем на вершине.

Существуют две основные причины снижения численности населения Центральной и Восточной Европы. Во-первых, это снижение рождаемости после распада Советского Союза. По данным Института международной экономики Петерсона (PIIE), среднее число детей на одну женщину упало с 2,1 ребенка в 1988 году до 1,2 ребенка в 1998 году.

Другой причиной является эмиграция, которая частично компенсировала рост рождаемости, имевший место в последние десятилетия.

После расширения Европейского Союза в 2004 и 2007 годах в Восточной Европе было несколько волн эмиграции. По данным PIIE, в 2016 году 6,3 миллиона жителей Восточной Европы проживали в другой стране ЕС.