Эксперт объясняет, почему дизельное топливо становится дороже бензина

Портал Apollo.lv связался с председателем правления Латвийской ассоциации торговцев горючим Ояром Карчевским, который рассказал подробнее о новейших тенденциях на рынке топлива.

Карчевскис отметил, что падение цен на топливо в настоящее время связано с изменениями цен на дизельное топливо и бензин на бирже. "Цены на бирже падают как на бензин, так и на дизельное топливо. В качестве индикатора падает и цена на нефть, это и отражается на заправочных станциях".

Падение с конца июня до 20 июля составляет более 20 центов за литр.

О том, могут ли цены в долгосрочной перспективе падать или расти, Карчевскис ответил: "Это невозможно предсказать в принципе. В настоящее время не наблюдается повышение, это дает надежду, что цены будут стабильны и в дальнейшем".

Карчевскис отметил, что в настоящее время в реальной ситуации цены на топливо могут быть спрогнозированы только на один день вперед.

Почему дизельное топливо стало дороже бензина?

Глава Латвийской ассоциации торговцев горючим указал, что это связано с особенностями переработки - бензина сейчас не хватает чаще, чем дизеля.

Это, в свою очередь, объясняется тем, что Европа более 30% дизельного топлива закупала у России и Беларуси.