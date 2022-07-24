Фото ⟩ Беспечные люди сожгли платформу для отдыха: восстановление обошлось городу в кругленькую сумму

Обугленная платформа для отдыха была снесена и к данному моменту восстановлена ​​в своем первоначальном виде. По словам советника по СМИ Пярнуской горуправы Теэта Роосаара, строительство террасы обошлось в 7800 евро, а работу выполнила компания OÜ Tehnoservice.

Платформа со скамейками была сожжена и ее пришлось снести. Фото: Jüri Looring

По рассказу молодых людей, которые стали свидетелями пожара, 26 июня, на скамейке до пожара сидели трое мужчин, окурок которых поджег платформу. Мужчины пытались потушить огонь пивом, но не получилось. Они сообщили в Центр тревоги, а затем сбежали. По словам подростков, трое мужчин, о которых шла речь, были совершеннолетними.

По словам специалиста по коммуникации полиции Ильмара Кахро, производство по делу о проступке начато на основании статьи, касающейся причинения ущерба. Он не уточнил, установлены ли личности виновников пожара.