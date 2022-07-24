Печальные перспективы: масштабные лесные пожары возможны и в Эстонии

По словам старшего научного сотрудника Эстонского университета естественных наук Калева Йыгисте, лесные пожары в Эстонии могут начаться, если в течение нескольких лет подряд будет сохраняться высокая температура при малом количестве осадков, тогда могут загореться и территории, которые никогда раньше не горели. Риску подвержены, в частности, восточная, южная и юго-западная Эстония с более континентальным климатом, передает rus.err.ee.