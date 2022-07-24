По мнению эстонских ученых, возникшая на этой неделе в Западной Европе ситуация, когда температура воздуха превысила 40 градусов и вызвала крупные лесные пожары, не исключена и в Эстонии.
Печальные перспективы: масштабные лесные пожары возможны и в Эстонии
Печальные перспективы: масштабные лесные пожары возможны и в Эстонии
По словам старшего научного сотрудника Эстонского университета естественных наук Калева Йыгисте, лесные пожары в Эстонии могут начаться, если в течение нескольких лет подряд будет сохраняться высокая температура при малом количестве осадков, тогда могут загореться и территории, которые никогда раньше не горели. Риску подвержены, в частности, восточная, южная и юго-западная Эстония с более континентальным климатом, передает rus.err.ee.
«В Эстонии эта пожароопасная зона находится на северо-западе, в Вихтерпалу и Ныва. Почва там очень сухая, песчаная - вода легко проходит сквозь песок и стекает в грунтовые воды», – пояснил он, добавив, что там могут даже каждый год возникать пожары.
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