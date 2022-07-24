«Кажется, что мое тело – это наказание»: рассказ молодой женщины, которой пришлось сделать аборт в гостинице

Ее отношения с родителями уже давно напряжены. Когда J училась в средней школе, ее родители узнали, что у нее есть романтические отношения с девушкой, поэтому J год пришлось учиться дома. J знала, что родители никогда не поддержат аборта, и она беспокоилась о том, что родители могли бы от нее отказаться.

На следующее утро она села на кровать и составила список тех людей и клиник, которые, по ее мнению, могли бы помочь. Девушка после каждого звонка красной ручкой зачеркивала новое имя.

«Каждый раз зачеркивать эти имена и клиники было душераздирающим. И тогда мне пришлось подбадривать себя: "Хорошо, следующий телефонный звонок, возможно, поможет!". А потом я снова получала: "Нет, простите. Справляйтесь сами"».

Одной организацией в списке J оказался Центр кризисной беременности, который является одним из тысячи заведений, цель которых состоит в том, чтобы убедить людей продолжать беременность. Центр пытался убедить J прийти лично, проговорить варианты и услышать сердце эмбриона. (J кажется, что в то время она была беременна около пяти недель. На этом этапе у эмбриона сердце еще не развилось).