Эстонские эксперты: Россия давит на Украину, чтобы вынудить ее отказаться от зерновой сделки

"Возможно, одна логика здесь заключается в том, чтобы показать, что мы все еще можем атаковать в любое время, и нас не волнуют эти соглашения. Мы оставляем себе свободу рук в одностороннем порядке прекратить его в любое время, и тогда Украина окажется под давлением, чтобы Украина отказалась от этого соглашения", - сказал Сакс.