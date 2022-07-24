По оценке эстонских экспертов по безопасности, нападение России на Одессу ставит под большой вопрос соглашение о вывозе украинского зерна, пишет Rus.ERR, отмечая, что, по оценке бывшего главы Департамента информации Райнера Сакса, в этой ракетной атаке трудно усмотреть логику.
Эстонские эксперты: Россия давит на Украину, чтобы вынудить ее отказаться от зерновой сделки
Эстонские эксперты: Россия давит на Украину, чтобы вынудить ее отказаться от зерновой сделки
"Возможно, одна логика здесь заключается в том, чтобы показать, что мы все еще можем атаковать в любое время, и нас не волнуют эти соглашения. Мы оставляем себе свободу рук в одностороннем порядке прекратить его в любое время, и тогда Украина окажется под давлением, чтобы Украина отказалась от этого соглашения", - сказал Сакс.
По его словам, если Киев действительно сам откажется от соглашения, то можно будет создать впечатление, что Украина сама действует против создания зернового коридора.
По словам директора Международного центра оборонных исследований Индрека Канника, это повысило бы репутацию россиян в глазах третьих стран.