ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сотни посетителей завороженно наблюдали за грандиозным шоу Ночи огней

В рамках Тырваской ночи огней уникальная тропа светового искусства и музыки протянулась вокруг озера Вескиярв. Посетители мероприятия могли увидеть 25 различных световых инсталляций и послушать исполнителей. Также на острове был разожжен гигантский согревающий костер.

Озеро Вескиярв словно загорелось поздно вечером, когда на нем зажгли почти тысячу свечей. Это был вечер, объединивший в единое целое световые инсталляции, живой огонь, музыку и танец.

Во время «Ночи огней» также выступил исполнитель электронной музыки Лаури Лест, порадовав ночных гостей минималистичными мелодиями и атмосферными звуковыми картинами.

Перед началом магической световой тропы концерт на центральной площади дали 5Minus, названные артистом года, и Black Velvet, отметившие недавно 25-летие своей деятельности,