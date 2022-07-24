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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сотни посетителей завороженно наблюдали за грандиозным шоу Ночи огней

rus.postimees.ee
Сотни посетителей завороженно наблюдали за грандиозным шоу Ночи огней
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Традиционно в предпоследние выходные июля в курортном городе Тырва прошел многодневный фестиваль огней, кульминацией которого стала Ночь огней, прошедшая в субботу вечером.

В рамках Тырваской ночи огней уникальная тропа светового искусства и музыки протянулась вокруг озера Вескиярв. Посетители мероприятия могли увидеть 25 различных световых инсталляций и послушать исполнителей. Также на острове был разожжен гигантский согревающий костер.

Озеро Вескиярв словно загорелось поздно вечером, когда на нем зажгли почти тысячу свечей. Это был вечер, объединивший в единое целое световые инсталляции, живой огонь, музыку и танец.

Во время «Ночи огней» также выступил исполнитель электронной музыки Лаури Лест, порадовав ночных гостей минималистичными мелодиями и атмосферными звуковыми картинами.

Перед началом магической световой тропы концерт на центральной площади дали 5Minus, названные артистом года, и Black Velvet, отметившие недавно 25-летие своей деятельности,

Ночь огней прошла в центре Тырва поздно вечером в субботу и стала кульминацией многодневного фестиваля, включавшего в себя культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. Среди прочего, состоялось крупнейшее в Эстонии соревнование спасателей Tõrva Challenge.

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