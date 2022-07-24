Россия еще раз расширила список недружественных стран и территорий

Эти территории известны как популярные юрисдикции для создания офшорных компаний.

Острова Гернси и Мэн попали в список за то, что поддержали британские санкции, а Багамы — за то, что ввели запрет на операции со всеми российскими лицами, попавшими под западные ограничения.

Багамские острова – содружество около 300 островов между Карибским морем и побережьем Флориды. Это независимое государство, однако официальным главой его является королева Великобритании, которую представляет генерал-губернатор.

Остров Мэн в Ирландском море и остров Гернси в проливе Ла-Манш формально не относятся к территориям Великобритании, но являются коронными владениями британского монарха. Оба острова привлекают инвесторов простотой ведения офшорного бизнеса; Мэн является одним из крупных офшорных центров Европы и мира.

Сейчас в списке почти 50 государств, в том числе все страны ЕС, Австралия, Канада, Украина, Швейцария, Япония, Южная Корея, США, Великобритания. Кроме последней, в перечень вошли коронное владение Британской короны остров Джерси и подконтрольные заморские территории (острова Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар).

Поручение правительству создать список стран, совершающих в отношении России недружественные действия, дал президент Владимир Путин 5 марта. Через два дня правительство представило перечень.

22 июля правительство расширило еще один перечень недружественных стран, но созданный годом ранее, в апреле 2021 года. В него вошли государства, совершающие недружественные действия в отношении российских дипломатов. Внесение страны в список позволяет российскому правительству ограничивать работу дипломатических миссий этой страны в России, в том числе запрещать нанимать в посольства, консульства и представительства работников.