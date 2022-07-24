В связи с формированием новой правительственной коалиции на внеочередных заседаниях, которые состоятся в понедельник, десять комиссий Рийгикогу изберут своего председателя и заместителя председателя.
В понедельник десять комиссий Рийгикогу изберут новых руководителей
В понедельник десять комиссий Рийгикогу изберут новых руководителей
Новых руководителей изберут себе комиссия по делам Европейского Союза, комиссия по окружающей среде, комиссия по сельской жизни, комиссия по экономике, комиссия по социальным вопросам и комиссия по иностранным делам, сообщила в воскресенье пресс-служба Рийгикогу.
Среди специальных комиссий изберут новых руководителей, специальная комиссия по надзору за органами безопасности, специальная комиссия по борьбе с коррупцией, специальная комиссия по контролю за государственным бюджетом и комиссиия по проблеме развитию эстонского языка.
Ключевые слова