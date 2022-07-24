В понедельник десять комиссий Рийгикогу изберут новых руководителей

Новых руководителей изберут себе комиссия по делам Европейского Союза, комиссия по окружающей среде, комиссия по сельской жизни, комиссия по экономике, комиссия по социальным вопросам и комиссия по иностранным делам, сообщила в воскресенье пресс-служба Рийгикогу.