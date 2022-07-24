Вс, 24.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

В понедельник десять комиссий Рийгикогу изберут новых руководителей

BNS
В понедельник десять комиссий Рийгикогу изберут новых руководителей
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Рийгикогу.
Рийгикогу. Фото: Mihkel Maripuu

В связи с формированием новой правительственной коалиции на внеочередных заседаниях, которые состоятся в понедельник, десять комиссий Рийгикогу изберут своего председателя и заместителя председателя.

Новых руководителей изберут себе комиссия по делам Европейского Союза, комиссия по окружающей среде, комиссия по сельской жизни, комиссия по экономике, комиссия по социальным вопросам и комиссия по иностранным делам, сообщила в воскресенье пресс-служба Рийгикогу.

Среди специальных комиссий изберут новых руководителей, специальная комиссия по надзору за органами безопасности, специальная комиссия по борьбе с коррупцией, специальная комиссия по контролю за государственным бюджетом и комиссиия по проблеме развитию эстонского языка.

Ключевые слова
Наверх