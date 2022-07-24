После двухлетнего перерыва к пристани в центре Пярну снова пришвартовался небольшой круизный лайнер Hebridean Sky, который доставил в летнюю столицу около 80 круизных туристов.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Впервые за два года в Пярну пришвартовалось круизное судно: город заполнился туристами
По традции группу морских туристов, состоящую в основном из британцев и ирландцев, приветствовал оркестр Õnn Tuli Õule. Бодрые марши и вальсы вызвали улыбку на лицах тех, кто сходил с борта судна - многие даже сделали несколько танцевальных па.
По словам организатора туризма Вийвики Орула, планирующей деятельность морских туристов на суше, путешественникам, прибывшим в летнюю столицу по морю, предложены экскурсии в травяной сад хутора Тамме, Кургьяла и Вильянди, а также знакомство с самим Пярну.
Орула признала, что после долгого перерыва в круизах здешние гиды пришли в форму и сейчас предлагают желающим те же маршруты, что и до прихода коронавируса.
По словам организатора туризма, организация сухопутной программы круизных туристов является серьезным испытанием, потому что информация о том, кто куда хочет отправиться, поступает в последний момент.
«Мы получили цифры по запросам на экскурсии от пассажиров Hebridean Sky только прошлой ночью. Питание должно быть организовано в соответствии с ними. Поставщики питания заслуживают похвалы, потому что в состоянии запастись всем необходимым для больших групп в столь короткие сроки», — сказала Орула.
По словам судового представителя логистического агентства Estma Артура Павленко, рынок круизных пассажиров больше всего пострадал от короновируса, после которого так и не восстановился до прежнего уровня. Также количество поездок сократилось за счет исчезновения Санкт-Петербурга как туристического направления из программы выбора круизных компаний.
Поездки Hebridean Sky в Пярну в этом году связаны еще и с тем, что изначально в маршруте было посещение города на Неве, но поскольку его отменили, Санкт-Петербург заменили на летнюю столицу Эстонии.
По словам Павленко, круизный туризм будет постепенно восстанавливаться после COVID, и в следующем году в Пярну прибудет уже больше судов.
«Мы снова начинаем практически с нуля, — сказал Павленко. — Хорошо, что круизные туристы снова начали путешествовать, и мы надеемся, что следующий год будет лучше. Я думаю, мы сможем забронировать пять посещений Пярну, может быть, больше».
Перед прибытием в Пярну туристы, путешествующие с Hebridean Sky, посетили в Эстонии Таллинн и Сааремаа. Согласно планам, круизный лайнер продолжит свой путь из Пярну в Ригу.
Второй рейс этого же судна запланирован на 5 августа, и там будет наоборот: туристы сначала посетят Ригу, затем направятся в Пярну, а оттуда на Сааремаа и в Таллинн.
Hebridean Sky, 90-метровый семипалубный прогулочный лайнер уже доставлял туристов в летнюю столицу. Например, в 2019 году корабль трижды заходил в Пярну, доставляя сюда людей в основном из Австралии и Новой Зеландии.