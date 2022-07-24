ГАЛЕРЕЯ ⟩ Впервые за два года в Пярну пришвартовался круизный лайнер: город заполнился туристами

По традции группу морских туристов, состоящую в основном из британцев и ирландцев, приветствовал оркестр Õnn Tuli Õule. Бодрые марши и вальсы вызвали улыбку на лицах тех, кто сходил с борта судна - многие даже сделали несколько танцевальных па.

По словам организатора туризма Вийвики Орула, планирующей деятельность морских туристов на суше, путешественникам, прибывшим в летнюю столицу по морю, предложены экскурсии в травяной сад хутора Тамме, Кургьяла и Вильянди, а также знакомство с самим Пярну.

Орула признала, что после долгого перерыва в круизах здешние гиды пришли в форму и сейчас предлагают желающим те же маршруты, что и до прихода коронавируса.

Пассажиры Hebridean Sky в Пярну. Фото: Jüri Looring

По словам организатора туризма, организация сухопутной программы круизных туристов является серьезным испытанием, потому что информация о том, кто куда хочет отправиться, поступает в последний момент.

«Мы получили цифры по запросам на экскурсии от пассажиров Hebridean Sky только прошлой ночью. Питание должно быть организовано в соответствии с ними. Поставщики питания заслуживают похвалы, потому что в состоянии запастись всем необходимым для больших групп в столь короткие сроки», — сказала Орула.