За несколько часов в Италию прибыли более тысячи мигрантов

С 1 января по 22 июля в Италию по морю прибыло 34 тысячи человек, сообщило МВД. За аналогичный период прошлого года это число составляло 25 500, а в 2020 году — 10 900.

У берегов Калабрии, южной оконечности Италии, грузовое судно и береговая охрана спасли в субботу более 600 человек, пытавшихся пересечь Средиземное море на дрейфующем рыболовном судне.

Беженцев доставили на берег в нескольких сицилийских портах.

Власти также обнаружили тела пятерых мигрантов, погибших при невыясненных обстоятельствах.

Начиная с субботы на остров Лампедуза из Туниса и Ливии прибыло на 15 лодках 522 человека, среди них люди родом из Афганистана, Пакистана, Судана, Эфиопии и Сомали.

По сообщениям итальянских СМИ, приемный пункт острова сильно перегружен.

По данным информационного агентства Ansa, центр приема рассчитан на размещение от 250 до 300 человек, а в настоящее время в нем 1200 человек.

Неправительственные организаций продолжают спасать сотни мигрантов, застрявших в Средиземном море.

SeaWatch заявила, что в субботу провела четыре спасательные операции.

«На борту судна SeaWatch3 находятся 428 человек, в том числе женщины и дети, женщина на девятом месяце беременности и пациент с тяжелыми ожогами», — говорится в сообщении ассоциации в Twitter.

Спасательное судно OceanViking, которым управляет неправительственная организация SOS Mediterranean, объявило, что обнаружило 87 человек, в том числе 57 несовершеннолетних без сопровождения, в переполненной лодке в международных водах недалеко от Ливии.

Миграционный путь по центральному Средиземноморью является самым опасным в мире.