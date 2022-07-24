Консультант SEB: вся Европа сейчас покупает газ независимо от цены

«Поскольку единственным "свободным" каналом поставок является сжиженный природный газ (СПГ), в Европе за газ платят больше, чем где-либо еще. Поскольку в настоящее время Европа готова платить больше других, дефицит может возникнуть в другом регионе мира», — написал Силласоо в блоге SEB.

По его словам, по сравнению с началом 2021 года биржевая цена на газ выросла более чем на 370 процентов и достигла уровня 170 евро за мегаватт-час.

«По сравнению с 2019 годом объем поставок российского газа сократился более чем на две трети, а это значит, что удельный вес России, исходя из текущих объемов, упал почти до 10 процентов от общеевропейского объема. Однако доля СПГ резко возросла и составляет почти 30 процентов от объема, а с конца февраля поставки СПГ большую часть времени были близки к максимальной приемной мощности», - отметил он.

По словам Силласоо, потребление было разным в разные сезоны, например, потребление газа в Европе в среднем составляло 8 тераватт-часов в день летом и 22 тераватт-часа в день зимой. Это означает, что почти 35 процентов газа, потребляемого в течение года, напрямую связано с обеспечением зимних потребностей Европы.