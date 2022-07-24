Вс, 24.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Консультант SEB: вся Европа сейчас покупает газ независимо от цены

BNS
Консультант SEB: вся Европа сейчас покупает газ независимо от цены
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Paldiski LNG kai ehitus. Pakrineeme sadama lähedal Pakri poolsaarel tuulegeneraatorite läheduses asub Eleringi pumpla, mis liigutab gaasi sealsamas kõrval Soome lahe põhja suunduvas Balticconnectori gaasitorus. Paldiski LNG haalamiskai asub sellele nii lähedal, et laevalt maale pumbatava gaasi suunamine torujuhtmesse, mis ühendab Eesti Soome, Läti ja Leeduga, on võimalik minimaalsete investeeringute ja kuludega. 
Paldiski LNG kai ehitus. Pakrineeme sadama lähedal Pakri poolsaarel tuulegeneraatorite läheduses asub Eleringi pumpla, mis liigutab gaasi sealsamas kõrval Soome lahe põhja suunduvas Balticconnectori gaasitorus. Paldiski LNG haalamiskai asub sellele nii lähedal, et laevalt maale pumbatava gaasi suunamine torujuhtmesse, mis ühendab Eesti Soome, Läti ja Leeduga, on võimalik minimaalsete investeeringute ja kuludega. Фото: Eero Vabamägi

По словам консультанта банка SEB по рискам на финансовых рынках Мартина Силласоо, помимо прочих факторов, ценовое давление на газ вызвано желанием как можно больше запастись перед зимним периодом – то есть на данный момент Европа готова покупать газ практически по любой цене.

«Поскольку единственным "свободным" каналом поставок является сжиженный природный газ (СПГ), в Европе за газ платят больше, чем где-либо еще. Поскольку в настоящее время Европа готова платить больше других, дефицит может возникнуть в другом регионе мира», — написал Силласоо в блоге SEB.

По его словам, по сравнению с началом 2021 года биржевая цена на газ выросла более чем на 370 процентов и достигла уровня 170 евро за мегаватт-час.

«По сравнению с 2019 годом объем поставок российского газа сократился более чем на две трети, а это значит, что удельный вес России, исходя из текущих объемов, упал почти до 10 процентов от общеевропейского объема. Однако доля СПГ резко возросла и составляет почти 30 процентов от объема, а с конца февраля поставки СПГ большую часть времени были близки к максимальной приемной мощности», - отметил он.

По словам Силласоо, потребление было разным в разные сезоны, например, потребление газа в Европе в среднем составляло 8 тераватт-часов в день летом и 22 тераватт-часа в день зимой. Это означает, что почти 35 процентов газа, потребляемого в течение года, напрямую связано с обеспечением зимних потребностей Европы.

«Исходя из данных о потреблении газа за первое полугодие, видно, что, не считая Европы в целом, потребление снизилось почти на 8 процентов по сравнению со средним показателем 2017-2021 годов. В то же время, мы видим, что потребление снизилось в большинстве стран, и в процентном отношении потребление уменьшилось больше всего в странах Балтии и Северных странах», — отметил Силласоо.

По его словам, структура европейских запасов газа и инфраструктура не предназначены для замены текущих поставок в долгосрочной перспективе, поскольку основная цель заключалась в том, чтобы действовать как буфер и сглаживать сезонность.

«В более теплый летний период резервуары, как правило, заполняются с целью использовать те же запасы на следующую зиму. Также необходимо частично использовать резервуары, чтобы без запасов некоторые каналы подачи не стали узкими местами во время пикового потребления, и газ не дойдет до Европы в необходимом количестве», - объяснил он.

По словам Силласоо, уровень запасов быстро рос в последние недели и приблизился к среднему уровню на ту же дату. По состоянию на 10 июля в европейских резервуарах для хранения газа было в общей сложности 689 тераватт-часов газа, что составляет 62 процента от максимальной емкости, в то время как Европейская комиссия поставила цель достичь 80-процентной емкости хранилища к 1 ноября. Это означает, что в настоящее время не хватает 200 тераватт-часов газа.

По словам Силласоо, прогнозирование наличия газа и запасов на грядущую зиму — довольно неблагодарное занятие на данный момент, потому что очень много переменных — региональные узкие места, надежность поставок, т.е. сколько будет поступать из России и в каком объеме появится возможность добавления дополнительных мощностей СПГ, и в-третьих, объем потребления.

«В целом сценарии дают достаточно четкую картину — если в последующие месяцы объемы поставок газа не увеличатся, потребление должно будет быть ниже обычного. Учитывая уже имевшее место снижение потребления, может хватить и продолжения такими же темпами, но в этом случае дополнительное сокращение поставок может еще больше осложнить ситуацию», - заявил он.

По словам Силласоо, цена на газ также существенно влияет на цену на электроэнергию. «Поскольку электроэнергия по-прежнему производится из газа, и в настоящее время это самый дорогой способ производства электроэнергии, газовые электростанции являются ценообразователями. Исходя из этого, биржевые цены на электроэнергию могут оставаться высокими в течение более длительного периода времени, если не будет найдено решение по внедрению альтернативных источников и проталкиванию газовых электростанций повыше в рейтинге различных производств», — пояснил он.

По словам Силласоо, страны Балтии и Финляндия сегодня выступают как общий и несколько изолированный регион с точки зрения газового рынка. После прекращения закупок газа у России у стран Балтии и Финляндии в настоящее время остался один крупный канал поставок — Клайпедский СПГ-терминал годовой мощностью 39 тераватт-часов. Кроме того, недавно было открыто cоединение между Польшей и Литвой.

«Единственный запас газа в нашем регионе находится в Латвии, в Инчукалнсе. По состоянию на 10 июля в Инчукалнском хранилище было 10,34 тераватт-часа газа, и объем запасов растет медленными темпами. C учетом этого можно предположить, что объем осеннего резерва может находиться в пределах 13-16 тераватт-часов.Хотя объем резервов в настоящее время выше среднего по сравнению с аналогичным периодом в предыдущие годы, учитывая темпы роста, объем резервов в осенний период может быть ниже обычного среднего», — заявил Силласоо, подчеркнув, что поэтому любые дополнительные мощности по приему СПГ в Палдиски, финских терминалах Hankoo или Inkoo важны для обеспечения безопасности поставок.

По данным Силласоо, годовое потребление в странах Балтии и Финляндии составляет порядка 67 тераватт-часов. В первом полугодии потребление региона составило 24 тераватт-часа, что на 35 процентов меньше среднего потребления за период 2017-2021 годов.

«По всем четырем странам видно, что с начала года потребление было ниже обычного. Следовательно, более низкое потребление может быть связано с высокой ценой на газ, которая заставила людей и компании искать альтернативы еще до того, как войны», — отметил он.

«По всем четырем странам видно, что с начала года потребление было ниже обычного. Следовательно, более низкое потребление может быть связано с высокой ценой на газ, которая заставила людей и компании искать альтернативы еще до того, как войны», — отметил он.

Принимая во внимание состояние каналов поставок, тенденции потребления и запасы, Силласоо считает, что зима, вероятно, будет более сложной, чем обычно, с точки зрения природного газа.

«В долгосрочной перспективе становится все более очевидным, что добавление возобновляемых источников энергии помогает облегчить ситуацию в целом, и это хороший выбор для диверсификации производства и зависимости от ископаемых энергоносителей, доступность которых может в какой-то момент стать большой проблемой», — заключил Силласоо.

Ключевые слова
Наверх