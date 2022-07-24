По словам консультанта банка SEB по рискам на финансовых рынках Мартина Силласоо, помимо прочих факторов, ценовое давление на газ вызвано желанием как можно больше запастись перед зимним периодом – то есть на данный момент Европа готова покупать газ практически по любой цене.
Консультант SEB: вся Европа сейчас покупает газ независимо от цены
«Поскольку единственным "свободным" каналом поставок является сжиженный природный газ (СПГ), в Европе за газ платят больше, чем где-либо еще. Поскольку в настоящее время Европа готова платить больше других, дефицит может возникнуть в другом регионе мира», — написал Силласоо в блоге SEB.
По его словам, по сравнению с началом 2021 года биржевая цена на газ выросла более чем на 370 процентов и достигла уровня 170 евро за мегаватт-час.
«По сравнению с 2019 годом объем поставок российского газа сократился более чем на две трети, а это значит, что удельный вес России, исходя из текущих объемов, упал почти до 10 процентов от общеевропейского объема. Однако доля СПГ резко возросла и составляет почти 30 процентов от объема, а с конца февраля поставки СПГ большую часть времени были близки к максимальной приемной мощности», - отметил он.
По словам Силласоо, потребление было разным в разные сезоны, например, потребление газа в Европе в среднем составляло 8 тераватт-часов в день летом и 22 тераватт-часа в день зимой. Это означает, что почти 35 процентов газа, потребляемого в течение года, напрямую связано с обеспечением зимних потребностей Европы.
«Исходя из данных о потреблении газа за первое полугодие, видно, что, не считая Европы в целом, потребление снизилось почти на 8 процентов по сравнению со средним показателем 2017-2021 годов. В то же время, мы видим, что потребление снизилось в большинстве стран, и в процентном отношении потребление уменьшилось больше всего в странах Балтии и Северных странах», — отметил Силласоо.
По его словам, структура европейских запасов газа и инфраструктура не предназначены для замены текущих поставок в долгосрочной перспективе, поскольку основная цель заключалась в том, чтобы действовать как буфер и сглаживать сезонность.
«В более теплый летний период резервуары, как правило, заполняются с целью использовать те же запасы на следующую зиму. Также необходимо частично использовать резервуары, чтобы без запасов некоторые каналы подачи не стали узкими местами во время пикового потребления, и газ не дойдет до Европы в необходимом количестве», - объяснил он.
По словам Силласоо, уровень запасов быстро рос в последние недели и приблизился к среднему уровню на ту же дату. По состоянию на 10 июля в европейских резервуарах для хранения газа было в общей сложности 689 тераватт-часов газа, что составляет 62 процента от максимальной емкости, в то время как Европейская комиссия поставила цель достичь 80-процентной емкости хранилища к 1 ноября. Это означает, что в настоящее время не хватает 200 тераватт-часов газа.
По словам Силласоо, прогнозирование наличия газа и запасов на грядущую зиму — довольно неблагодарное занятие на данный момент, потому что очень много переменных — региональные узкие места, надежность поставок, т.е. сколько будет поступать из России и в каком объеме появится возможность добавления дополнительных мощностей СПГ, и в-третьих, объем потребления.
«В целом сценарии дают достаточно четкую картину — если в последующие месяцы объемы поставок газа не увеличатся, потребление должно будет быть ниже обычного. Учитывая уже имевшее место снижение потребления, может хватить и продолжения такими же темпами, но в этом случае дополнительное сокращение поставок может еще больше осложнить ситуацию», - заявил он.
По словам Силласоо, цена на газ также существенно влияет на цену на электроэнергию. «Поскольку электроэнергия по-прежнему производится из газа, и в настоящее время это самый дорогой способ производства электроэнергии, газовые электростанции являются ценообразователями. Исходя из этого, биржевые цены на электроэнергию могут оставаться высокими в течение более длительного периода времени, если не будет найдено решение по внедрению альтернативных источников и проталкиванию газовых электростанций повыше в рейтинге различных производств», — пояснил он.
По словам Силласоо, страны Балтии и Финляндия сегодня выступают как общий и несколько изолированный регион с точки зрения газового рынка. После прекращения закупок газа у России у стран Балтии и Финляндии в настоящее время остался один крупный канал поставок — Клайпедский СПГ-терминал годовой мощностью 39 тераватт-часов. Кроме того, недавно было открыто cоединение между Польшей и Литвой.
«Единственный запас газа в нашем регионе находится в Латвии, в Инчукалнсе. По состоянию на 10 июля в Инчукалнском хранилище было 10,34 тераватт-часа газа, и объем запасов растет медленными темпами. C учетом этого можно предположить, что объем осеннего резерва может находиться в пределах 13-16 тераватт-часов.Хотя объем резервов в настоящее время выше среднего по сравнению с аналогичным периодом в предыдущие годы, учитывая темпы роста, объем резервов в осенний период может быть ниже обычного среднего», — заявил Силласоо, подчеркнув, что поэтому любые дополнительные мощности по приему СПГ в Палдиски, финских терминалах Hankoo или Inkoo важны для обеспечения безопасности поставок.
По данным Силласоо, годовое потребление в странах Балтии и Финляндии составляет порядка 67 тераватт-часов. В первом полугодии потребление региона составило 24 тераватт-часа, что на 35 процентов меньше среднего потребления за период 2017-2021 годов.
«По всем четырем странам видно, что с начала года потребление было ниже обычного. Следовательно, более низкое потребление может быть связано с высокой ценой на газ, которая заставила людей и компании искать альтернативы еще до того, как войны», — отметил он.
«По всем четырем странам видно, что с начала года потребление было ниже обычного. Следовательно, более низкое потребление может быть связано с высокой ценой на газ, которая заставила людей и компании искать альтернативы еще до того, как войны», — отметил он.
Принимая во внимание состояние каналов поставок, тенденции потребления и запасы, Силласоо считает, что зима, вероятно, будет более сложной, чем обычно, с точки зрения природного газа.
«В долгосрочной перспективе становится все более очевидным, что добавление возобновляемых источников энергии помогает облегчить ситуацию в целом, и это хороший выбор для диверсификации производства и зависимости от ископаемых энергоносителей, доступность которых может в какой-то момент стать большой проблемой», — заключил Силласоо.